412 000 $ pour soutenir la croissance de La Nord-Côtière aux Bergeronnes

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 19 août 2025
Temps de lecture :

La Coopérative forestière La Nord-Côtière des Bergeronnes bénéficiera d'une subvention de 412 000 $. Photo courtoisie

La Coopérative forestière La Nord-Côtière des Bergeronnes pourra compter sur une aide financière de 412 000 $ pour développer ses activités.

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, a profité de son passage dans la région les 18 et 19 août pour en faire l’annonce avec son collègue député Yves Montigny et Investissement Québec.

Avec cette somme, Investissement Nord-Côtière, une nouvelle société de gestion appartenant entièrement à La Nord-Côtière, fera l’acquisition complète des actions du Garage Jeannine Boulianne situé aux Escoumins.

« Cette intégration permettra de diversifier les revenus de la coopérative et de maximiser le développement du garage, en plus d’assurer le maintien d’un service bien établi, au bénéfice du dynamisme régional », indique-t-on par voie de communiqué.

Selon Alex Henry, président de la Coopérative forestière, l’intégration du Garage Jeannine Boulianne dans la coopérative est la suite logique de leur engagement envers le développement économique de la Côte-Nord.

« En nous appuyant sur les forces de deux entités reconnues, nous consolidons notre rôle d’acteur régional tout en assurant la pérennité de nos activités et la création d’emplois de qualité. Ce projet est un exemple concret de la manière dont le modèle coopératif peut contribuer de façon positive à la vitalité de notre région », témoigne-t-il.

Dans le contexte économique actuel, les entreprises québécoises doivent plus que jamais varier leurs activités et miser sur la coopération pour accroître leur productivité et demeurer compétitives dans leurs marchés, estime le gouvernement du Québec.

« Voilà un projet qui témoigne de l’importance des coopératives dans l’essor de nos régions! Cette acquisition assurera un avenir prospère à la fois au Garage Jeannine Boulianne et à la Coopérative forestière La Nord-Côtière, en plus de contribuer au développement socioéconomique de la Côte-Nord », commente la ministre Fréchette.

Notons que l’aide financière provient des fonds propres d’Investissement Québec.

La Coopérative forestière La Nord-Côtière regroupe des travailleurs multiculturels actifs dans le domaine forestier. Elle possède trois filiales, soit le Motel de l’énergie, le Garage Jeannine Boulianne et le Groupe BNG écomodulaire.

