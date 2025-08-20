De la drogue au bureau de poste de La Romaine

Les policiers de la Sûreté du Québec saisissent 5000 comprimés de méthamphétamine et 60 grammes de crack à La Romaine.

C’est le bilan de l’intervention policière réalisée le 20 août en Basse-Côte-Nord.

L’importante quantité de drogue a été saisie au bureau de poste de La Romaine.

Les policiers de la SQ avaient été mis au fait grâce à de précieuses informations du public. « Encore une fois la collaboration citoyenne fait la différence », soulignent les autorités.

La population peut, en tout temps, transmettre de l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle. La Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec peut être rejointe au 1 800 659-4264.

À savoir

– Lorsque vous appelez à la Centrale de l’information criminelle, vous parlez à un agent de soutien aux enquêtes.

– L’information est traitée de façon confidentielle.

– Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un enquêteur pour obtenir de l’information ou lui transmettre des renseignements sur un acte criminel.