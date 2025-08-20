 Kim Thúy rencontre Florent Vollant à Sept-Îles

Emilie Caron-Wart 2:57 PM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Florent Vollant Photo courtoisie

Le Vieux Poste de Sept-Îles accueillera Kim Thúy et son idole Florent Vollant mercredi soir.  

De passage à Sept-Îles pour présider le Tournoi de golf de la SFP Pointe-Noire au profit de L’Envol, qui a eu lieu hier, Kim Thúy profite de l’occasion pour organiser une rencontre avec son idole, Florent Vollant.

Elle a déjà rencontré Florent Vollant, lors d’un passage à l’émission En direct de l’univers et à la première mondiale de son film Florent Vollant : Innu. Leur amitié s’est ainsi développée.

Durant leur rencontre, les deux artistes pourront discuter librement et ouvertement de l’inspiration de Florent Vollant.

Kim Thúy Photo courtoisie

L’activité a également pour but de monter à Kim Thúy la culture, la nourriture et l’hospitalité sans oublier le Makusham. La soirée se terminera par un spectacle de Florent Vollant et de ses musiciens. 

L’événement est accessible gratuitement dès 16 h, au Vieux-Poste. 

