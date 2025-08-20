MRC de Manicouagan : Marcel Furlong annonce sa décision électorale

C’est avec beaucoup d’émotion que Marcel Furlong annonce son départ à la préfecture de la MRC de Manicouagan, après huit ans comme élu à ce poste.

Il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales. Il en a fait l’annonce lors de la séance du conseil des maires du 20 août.

C’est en remerciant les gens avec qui il a travaillé, les employés comme les élus ou les collaborateurs, que sa gorge s’est resserrée.

« Je vous remercie pour votre collaboration », dit-il les yeux pleins d’eau.

« Je suis fier d’une chose, c’est qu’il n’y a jamais une résolution qui a été refusée au conseil de la MRC. […] Ca veut dire qu’on travaille bien », poursuit-il avant de recevoir les applaudissements des maires et maires suppléants à la séance.

Retraite en santé

Celui qui se dit « encore très attaché à cette fonction » souhaite en revanche « profiter d’une retraite en santé ».

« Après huit ans, je considère que j’ai fait ma part », lance M. Furlong, entré en poste en octobre 2017.

Rôle du préfet et défis

Marcel Furlong se rappelle, à son entrée en poste, que le rôle du préfet d’une MRC était méconnu et peu compris.

« J’espère qu’il est maintenant mieux apprivoisé par la population, mais aussi par les postulants potentiels », déclare-t-il.

Selon lui, la personne qui lui succédera aura deux défis majeurs, soit l’enjeu démographique et les dossiers d’immigration.

« La démographie est l’enjeu majeur de la Manicouagan. Nous avons travaillé avec Émersion, Manicouagan Interculturelle et la Ville de Baie-Comeau pour s’assurer d’un accueil et une intégration de première qualité pour nos nouveaux arrivants », révèle-t-il.

Selon lui, il y a encore du chemin à faire pour les places en garderies, les conditions de travail des éducatrices et encore plus.

Huit ans de dossiers

L’élu mentionne avoir pris position sur un grand nombre de dossiers régionaux, comme les services de santé, le désenclavement de la Côte-Nord et tous les enjeux de transports incluant l’aéroport.

« J’ai aussi été impliqué de façon soutenue dans le dossier forêt, que ce soit pour la coupe en forêt, la scierie ou la papetière. Plusieurs interventions ont dû être faites auprès du gouvernement », indique le préfet.

La fermeture de la papetière durant la pandémie a d’ailleurs été un coup dur, mais l’élu se réjouit que les travailleurs aient réussi à trouver un autre emploi.

M. Furlong souligne aussi les efforts de la MRC pour les résidents du TNO et pour le plan climat.

Pour le développement

Parmi les bons coups, permettant de donner de l’espoir au développement de la Manicouagan, Marcel Furlong cite, entre autres, le marketing territorial, le pavillon de recherche du CEDFOB au Cégep de Baie-Comeau et la relocalisation de la Station Uapiska.

« Au niveau économique, plusieurs projets sont en développement, comme le projet du parc éolien Peshu Napeu, qui devrait générer des revenus intéressants », mentionne-t-il.

« Ce projet, développé en collaboration avec le Conseil des Innus de Pessamit et Innergex, représentera un tournant majeur dans les relations entre les communautés », note-t-il.

Il cite également d’autres grands projets en branle pour la Manicouagan, tel que l’usine de Hy2gen, AquaBoreal à Baie-Trinité ainsi que le projet de Northern Graphite.

La Manicouagan dans un élan

Marcel Furlong conclut en parlant de la baisse démographique de la région. « L’élan est parti pour que ça reparte du bon côté », lance-t-il.

« L’économie devrait être florissante. Là où on doit investir, c’est dans le logement résidentiel et dans la restauration », ajoute-t-il.