La ministre Fréchette sur la Côte-Nord : des mégawatts « préautorisés » pour AquaBoreal

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, précise que des mégawatts ont été « préautorisés » pour le projet d’AquaBoreal, lors de son passage sur la Côte-Nord.

L’entreprise confirme aussi sur son LinkedIn qu’un bloc d’énergie d’Hydro-Québec a été réservé pour la réalisation du projet à Baie-Trinité.

« Nous avons AquaBoreal à qui nous avons indiqué une préautorisation des mégawatts. Il reste encore du travail à faire, mais c’est un projet qui est vu de manière positive et stratégique », indique-t-elle.

Mme Fréchette était à Baie-Comeau et Sept-Îles les 18 et 19 août. Son but : prendre le pouls d’une « liste longue et diversifiée » de projets industriels majeurs.

À Baie-Comeau, elle a rencontré les membres du comité industriel pour faire état des avancements des projets entamés.

À Sept-Îles, une visite de l’usine de BlackPearls s’imposait. « C’est une usine très intéressante en termes de positionnement dans la région, en termes de création d’emplois. »

Mme Fréchette a aussi visité des installations portuaires de Baie-Comeau et Sept-Îles.

Elle a ensuite pris le temps de discuter avec le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam.

« Une visite très riche. […] Dans le cadre du développement économique et énergétique, on a besoin de partenariats étroits avec les communautés autochtones », déclare-t-elle.