La ministre Fréchette sur la Côte-Nord : des mégawatts « préautorisés » pour AquaBoreal

Par Karianne Nepton-Philippe 7:31 AM - 20 août 2025
Temps de lecture :

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, discutent avec Karine Otis, PDG du Port de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, précise que des mégawatts ont été « préautorisés » pour le projet d’AquaBoreal, lors de son passage sur la Côte-Nord. 

L’entreprise confirme aussi sur son LinkedIn qu’un bloc d’énergie d’Hydro-Québec a été réservé pour la réalisation du projet à Baie-Trinité. 

« Nous avons AquaBoreal à qui nous avons indiqué une préautorisation des mégawatts. Il reste encore du travail à faire, mais c’est un projet qui est vu de manière positive et stratégique », indique-t-elle. 

Mme Fréchette était à Baie-Comeau et Sept-Îles les 18 et 19 août. Son but : prendre le pouls d’une « liste longue et diversifiée » de projets industriels majeurs. 

À Baie-Comeau, elle a rencontré les membres du comité industriel pour faire état des avancements des projets entamés. 

À Sept-Îles, une visite de l’usine de BlackPearls s’imposait. « C’est une usine très intéressante en termes de positionnement dans la région, en termes de création d’emplois. »

Mme Fréchette a aussi visité des installations portuaires de Baie-Comeau et Sept-Îles.

Elle a ensuite pris le temps de discuter avec le Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam. 

« Une visite très riche. […] Dans le cadre du développement économique et énergétique, on a besoin de partenariats étroits avec les communautés autochtones », déclare-t-elle. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Trois endroits dangereux à Forestville : le ministère des Transports ne posera pas d’action

412 000 $ pour soutenir la croissance de La Nord-Côtière aux Bergeronnes

Camp de sélection du Drakkar : intensité et engagement au rendez-vous

Lire également

Trois endroits dangereux à Forestville : le ministère des Transports ne posera pas d’action

Consulter la nouvelle
Actualité

412 000 $ pour soutenir la croissance de La Nord-Côtière aux Bergeronnes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer