Trois endroits dangereux à Forestville : le ministère des Transports ne posera pas d’action

Il y a plus d’un an, en novembre 2023, les élus de Forestville ont demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d’intervenir à trois endroits jugés dangereux sur la route 138. Après analyse, aucune intervention ne sera réalisée.

La Ville de Forestville a reçu tout récemment le rapport du MTMD au sujet de ses trois demandes et la mairesse Micheline Anctil en a dévoilé le contenu lors de la séance municipale du 12 août. « Les trois réponses sont négatives, il n’y aura pas d’intervention », a-t-elle confirmé.

Rappelons que le conseil municipal avait procédé par résolution il y a près de deux ans pour adresser trois dossiers prioritaires au MTMD. Il demandait un virage protégé en direction sud à la lumière, l’amélioration de l’accès à la rue Bellevue par la route 138 sur le dessus de la côte ainsi que de la sortie de la 8e Avenue face à l’aéroport où l’achalandage est assez important.

« L’étude de ces trois demandes-là a été faite. Nous avons reçu du ministère des Transports le rapport où on nous dit qu’ils ont procédé à des relevés de circulation. Ils ont une grille d’analyse sur laquelle il y a sept critères pour le flux de circulation particulièrement », a divulgué Mme Anctil.

Au niveau du feu de circulation, l’étude mentionne qu’il peut y avoir un certain achalandage, mais durant une période de moins d’une heure.

« On parle de la période du midi où l’accès est un peu plus compliqué. Eux, ils ont aussi à étudier l’option de s’il y avait un virage, qui vient ajouter au temps d’attente des autres, finalement, ils se causent un autre problème en essayant d’en résoudre un », a expliqué l’élue.

Du côté de la 8e Avenue, à l’intersection de la route 138, le temps d’attente n’est pas suffisamment élevé pour porter des actions.

« C’est assez complexe quand même parce qu’il y a des sorties de tout bord et tout côté, mais l’étude qu’ils en ont faite, c’est qu’il y a rarement un nombre d’autos qui nécessiterait qu’il y ait une nouvelle lumière. Les critères d’application font en sorte que la demande est aussi refusée », a soutenu Micheline Anctil.

En ce qui concerne la rue Bellevue, le MTMD confirme qu’il peut être difficile de savoir où est située l’entrée lorsqu’on monte la côte de la route 138 à l’est de la ville. Il questionne donc l’instance municipale à savoir si elle pourrait déplacer l’entrée de cette rue.

« C’est facile à écrire sur papier, mais le faire, c’est un autre sujet parce que ce sont des terrains qui appartiennent à des privés, mais on prend en considération les réponses qu’on a reçues du ministère », a commenté la mairesse.

Cette dernière assure que la Ville ne baisse pas les bras et que le conseil municipal souhaite poursuivre le dossier. « On a des citoyens qui sont impactés », a témoigné l’élue.

Par exemple, pour ce qui est de la rue Bellevue, où l’étude interpelle directement la Ville, est-ce que c’est possible de changer l’embranchement et à quel coût ?

« On va prendre un moment pour l’analyser, c’est une question de sécurité. Est-ce que c’est faisable ? On ne peut pas répondre tout de suite, on vient d’avoir les résultats de l’étude, mais c’est le genre de choses qu’on va quand même poursuivre », a-t-elle fait savoir en assemblée.

L’entrée pour la rue Bellevue n’est pas sécuritaire, selon les élus. Photo Johannie Gaudreault

Plus d’explications

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme au Journal que l’analyse des trois sites a permis de convenir qu’il n’y aura aucune intervention à deux endroits, mais l’enquête se poursuit quant au feu de circulation de la 1re Avenue. Voici les explications.

8e avenue

Selon le MTMD, plusieurs critères peuvent justifier l’installation d’un feu tels que le débit de circulation, la sécurité, le nombre de piétons, etc. “ Dans le cas de cette intersection, aucun des critères n’était rencontré. De plus, l’installation d’un feu de circulation à cet endroit exposerait les usagers de la route à des risques supplémentaires significatifs de collisions arrière avec les véhicules qui pourraient être derrière eux ”, explique la conseillère en communication, Marie-Ève Hébert.

Rue Bellevue

Les distances de visibilités ont été analysées. La norme minimale requise pour toutes les intersections de ce genre est de 194 m. “ Pour cette intersection, les distances de visibilité aux approches ouest et est étaient supérieures à la norme ”, indique la porte-parole. Toutefois, le ministère a constaté que la distance de visibilité à l’arrêt est de 155 m, alors qu’elle devrait être de 174 m. “ Cette contrainte peut rendre la manœuvre plus difficile pour les conducteurs, puisque le temps est plus limité pour s’insérer sur la route 138 ”, ajoute Mme Hébert. Puisque la rue Bellevue est municipale, le ministère a recommandé à la Ville de Forestville de déplacer l’accès de cette rue de 60 m vers l’est afin d’augmenter la visibilité de 400 m.

Feu de circulation de la 1re avenue

Des critères peuvent justifier la programmation d’un virage à gauche partiellement ou complètement protégé, soit la capacité de l’intersection insuffisante, le nombre d’accidents pouvant être évités, le virage en double ou si le nombre de voies à traverser est de 4 ou plus. “ Dans le cas de cette intersection, aucun des critères n’était rencontré, fait savoir Marie-Ève Hébert. Toutefois, à la suite des discussions avec la Municipalité en juillet dernier, le ministère s’est engagé à procéder à une validation additionnelle. Les informations à cet effet seront communiquées à la municipalité au moment opportun. ”