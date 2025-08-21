Chantiers d’Hydro-Québec : 250 M$ pour former plus de travailleurs en construction

Par La Presse Canadienne 12:58 PM - 21 août 2025
Temps de lecture :

Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, participe à une conférence de presse à Québec le 20 mars 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Karoline Boucher

Le ministère de l’Éducation et Hydro-Québec annoncent un investissement de 250 millions de dollars dans la formation des travailleurs nécessaires à la transition énergétique.

Ce partenariat «jamais vu» permettra de former plus de 5 000 élèves supplémentaires dans les prochaines années, ont indiqué les deux organisations dans un communiqué diffusé jeudi.

Le Québec cherche à former de la main-d’œuvre qualifiée pour la réalisation des grands chantiers énergétiques.

Hydro-Québec investira 100 millions $, et le ministère de l’Éducation 150 millions $ pour permettre aux centres de formation professionnelle d’accueillir plus d’élèves, acquérir de l’équipement et moderniser leurs installations. 

Les métiers que le ministère considère comme prioritaires en construction sont: charpentier-menuisier, arpenteur, grutier et mécanicien de machinerie lourde.

Un soutien concret est également prévu pour permettre aux Premières Nations et aux Inuit de participer pleinement, s’ils le souhaitent, aux grands projets liés à la transition énergétique. 

«Ce partenariat démontre que l’éducation est un moteur puissant pour offrir à nos élèves des formations de qualité qui ouvrent la porte à des carrières prometteuses», a déclaré le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

«Nous posons aujourd’hui les fondements de la réussite de la transition énergétique», a ajouté la PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

«Notre plan d’action est ambitieux et, pour le concrétiser, nous avons besoin de femmes et d’hommes prêts à mettre l’épaule à la roue. Avec cette entente pour former la main-d’œuvre, nous préparons l’avenir.» 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

CHRONIQUE | Une option prioritaire, mais pour quand ?

De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux

Émilie Schwartz se lance en politique dans le quartier La Chasse

Lire également

Actualité

CHRONIQUE | Une option prioritaire, mais pour quand ?

Consulter la nouvelle

De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer