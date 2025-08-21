Chantiers d’Hydro-Québec : 250 M$ pour former plus de travailleurs en construction

Le ministère de l’Éducation et Hydro-Québec annoncent un investissement de 250 millions de dollars dans la formation des travailleurs nécessaires à la transition énergétique.

Ce partenariat «jamais vu» permettra de former plus de 5 000 élèves supplémentaires dans les prochaines années, ont indiqué les deux organisations dans un communiqué diffusé jeudi.

Le Québec cherche à former de la main-d’œuvre qualifiée pour la réalisation des grands chantiers énergétiques.

Hydro-Québec investira 100 millions $, et le ministère de l’Éducation 150 millions $ pour permettre aux centres de formation professionnelle d’accueillir plus d’élèves, acquérir de l’équipement et moderniser leurs installations.

Les métiers que le ministère considère comme prioritaires en construction sont: charpentier-menuisier, arpenteur, grutier et mécanicien de machinerie lourde.

Un soutien concret est également prévu pour permettre aux Premières Nations et aux Inuit de participer pleinement, s’ils le souhaitent, aux grands projets liés à la transition énergétique.

«Ce partenariat démontre que l’éducation est un moteur puissant pour offrir à nos élèves des formations de qualité qui ouvrent la porte à des carrières prometteuses», a déclaré le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

«Nous posons aujourd’hui les fondements de la réussite de la transition énergétique», a ajouté la PDG d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

«Notre plan d’action est ambitieux et, pour le concrétiser, nous avons besoin de femmes et d’hommes prêts à mettre l’épaule à la roue. Avec cette entente pour former la main-d’œuvre, nous préparons l’avenir.»