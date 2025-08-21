Élections municipales | Carole Deschênes sera dans la course à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 7:41 AM - 21 août 2025
Temps de lecture :

La conseillère municipale Carole Deschênes sollicite un nouveau mandat aux élections municipales du 2 novembre. Photo courtoisie

La conseillère municipale Carole Deschênes lorgnera à nouveau le quartier N.-A. Labrie de Baie-Comeau aux élections municipales du 2 novembre. Sous le thème Continuons ensemble, elle sollicite la confiance des citoyens de son quartier.

« Maintenir le citoyen au cœur des décisions est un incontournable. C’est ce que j’ai toujours fait et je m’engage à m’y tenir », affirme-t-elle, par voie de communiqué. Pour Mme Deschênes, faire de la politique municipale est un privilège, car c’est « être au service des citoyens » et participer activement au développement de sa ville.

La candidate possède 23 années d’expérience au sein du conseil municipal de Baie-Comeau et elle a également assuré l’intérim du poste de maire durant trois mois. « Ce sont des atouts certains qui me permettront de me mettre au travail rapidement et efficacement pour le développement du quartier, de la municipalité », fait-elle savoir.

Carole Deschênes rappelle que le contexte économique de 2025 amène de grands défis. « Et pour y faire face, cela demande de l’expérience, de la rigueur, de l’innovation et de la vision, et ce, en ayant toujours un regard certain sur l’impact environnemental pour une belle qualité de vie chez nous. »

Du travail à poursuivre

Plusieurs projets ont été commencés durant les dernières années et Mme Deschênes souhaite utiliser sa vigilance et son leadership pour en assurer la suite. 

« Il faut continuer à travailler pour augmenter notre richesse foncière, humaine, éducative, culturelle, sportive, etc. en lien avec l’apport et l’implication de tous pour le développement du quartier, de notre ville », dit-elle.

Quand elle dresse son bilan, la conseillère municipale dit avoir travaillé, en collaboration avec ses collègues, à mettre en place plusieurs réalisations qui ont un impact direct dans le quartier. Elle donne en exemple la consultation citoyenne, la réalisation pour l’amélioration du parc des Cèdres, le site du Vieux-Poste, la sécurité dans les rues et  la revitalisation du centre-ville Mingan.

« Le travail n’est pas terminé », conclut celle qui a hâte d’aller à la rencontre des gens du quartier, lors de son porte-à-porte, pour entendre et connaître leurs attentes ou commentaires.

« Je suis et serai toujours à l’écoute des attentes et besoins des familles, des gens du quartier qui changent, évoluent au fil du temps. »

