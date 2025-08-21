Émilie Schwartz se lance en politique dans le quartier La Chasse

Par Johannie Gaudreault 7:55 AM - 21 août 2025
Émilie Schwartz est une citoyenne engagée qui se lance en politique municipale. Photo courtoisie

Une autre candidate a annoncé ses intentions de faire campagne à Baie-Comeau en vue des élections municipales du 2 novembre. Il s’agit d’Émilie Schwartz qui se lance en politique municipale en lorgnant le quartier La Chasse.

Pour les quatre prochaines années, la citoyenne engagée souhaite investir son énergie à co-construire un quartier vivant, à l’image de ses habitants.

« Quand je parle de fêtes de quartier, d’événements rassembleurs et intergénérationnels, ça allume des étincelles dans les yeux des petits et des grands. Et si on voulait plus de solidarité ? Du bon temps ensemble, du temps de qualité ? », confie-t-elle dans un communiqué.

Pour faire face aux enjeux de la ville, tels que le déclin économique, la rétention de la population (y compris la jeunesse) et l’adaptation aux changements climatiques, Émilie Schwartz souhaite miser sur un quartier à taille humaine, tissé serré et vivant.

Pour ce faire, la candidate peut compter sur un bon nombre d’idées et de projets récoltés auprès des citoyens qu’elle souhaite représenter à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. Celle qui se décrit comme une mobilisatrice de cœur veut travailler sur des initiatives locales et porteuses de sens.

Les objectifs sont de ramener une vie de quartier dynamique et de favoriser la démocratie locale ainsi que la participation citoyenne. Organisation de fêtes de quartier, valorisation du lac Provencher, repenser les espaces verts (comme le parc Schmon), initier des sorties nature dans les sentiers et soutien des partages entre voisins font partie de ses projets.

« Je veux envoyer une infolettre régulière sur ce qui se passe dans notre quartier et dans la ville et installer un babillard informatif dans un parc. Je compte rencontrer et écouter les citoyens notamment à travers le comité de quartier. Chaque année, j’aimerais qu’on décide ensemble comment utiliser notre budget discrétionnaire de quartier », a indiqué Émilie Schwartz.

La candidate se décrit comme « une fille de terrain et d’équipe, mobilisatrice et créative, attachée à sa ville d’adoption, au territoire et, surtout, aux gens qui y habitent ». Elle souhaite que chacun ait l’espace pour faire germer ses idées et apporter sa couleur au quartier.

« Je crois profondément au pouvoir et à la pertinence de notre intelligence collective. Mon rôle à moi sera d’être la courroie de transmission entre notre quartier et la ville », affirme-t-elle.

D’ici la journée du scrutin, Émilie Schwartz poursuit son porte-à-porte à la rencontre des citoyens du quartier La Chasse pour entendre leurs préoccupations et idées.

