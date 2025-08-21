Le Septilien Jordan Monger fait la Une après sa première expérience de chasse
La couverture du magazine Sentier Chasse-Pêche du mois d'août, avec en vedette le Septilien Jordan Monger et son panache d'orignal de 47 pouces. Photo courtoisie
Un Septilien qui n’avait jamais chassé de sa vie ne se serait jamais attendu à se retrouver en Une d’un populaire magazine de chasse et pêche à la suite de sa première expérience, mais l’impressionnant panache qu’il a rapporté lui a valu son moment de gloire.
À force d’entendre parler de chasse dans sa belle-famille, Jordan Monger, le gars de hockey, joueur avec les Basques Senior AA – Saison 2023-2024, n’a eu d’autres choix que de se laisser tenter.
Un an après sa première récolte, il se retrouve en couverture du magazine Sentier Chasse-Pêche. Ce magazine, créé en 1971, tirait, à son apogée, 100 000 copies par numéro, selon le Quotidien.
Le Septilien Jordan Monger se souviendra longtemps de la journée du 22 septembre 2024.
Deux semaines après avoir appris à tirer, outre qu’avec une carabine à plomb, il est allé à la chasse à l’orignal avec la carabine de son père. C’était une occasion de prendre part à une activité en commun avec son beau-père, Sylvain Mainville.
En Une
« Je ne m’attendais à rien. L’orignal est sorti devant nous, à 700 pieds », a raconté Jordan Monger. Il a tué le gros buck de la place et son panache de 47 pouces.
Il s’est fait prendre en photo avec le panache, sur le canot, au retour. Son beau-père, abonné au magazine Sentier Chasse-Pêche, lui a parlé du concours pour les plus belles photos.
Jordan Monger n’avait pas trop d’attente, se disant que le magazine devait en recevoir des tonnes. Il y a un mois, il a reçu un courriel comme quoi il était parmi les finalistes, et peu de temps après, que sa photo ferait la couverture.
« C’est l’orignal d’une vie et c’est en couverture du magazine le mois de ma fête », a souligné, au Journal, Jordan Monger, dont c’était l’anniversaire le 17 août.
Une passion
Depuis, il s’est équipé au complet. Jordan Monger s’est même acheté un quatre roues et songe à un six roues. Il chasse notamment la perdrix et le canard. Il se rend au champ de pratique. C’est devenu une passion.
L’homme de 32 ans a hâte de retourner à la chasse à l’orignal, au même endroit en Minganie, assis dans le bois, à l’ancienne : la méthode de son beau-père.