Une programmation automnale riche à l’Ouvre-Boîte culturel

L’Ouvre-Boîte culturel lève le voile sur sa programmation automne 2025, et il y en aura pour tous les goûts. De l’humour à la musique en passant par l’improvisation, la littérature et le cinéma, la salle baie-comoise confirme encore une fois son rôle dans la scène culturelle régionale.

Août : un départ sous le signe du rire

C’est l’humoriste Colin Boudrias qui aura l’honneur d’ouvrir la saison le 21 août avec son spectacle Rire en boîte. Une entrée en matière festive qui donne le ton à une série de rendez-vous rassembleurs.

Septembre : humour, improvisation et musique

Le mois de septembre débutera avec le retour des Matchs de la libre, le 25 septembre. Le lendemain, l’humoriste Val Belzil prendra la scène d’assaut, suivie le 27 septembre par une soirée musicale mettant en vedette David Bujold et Perséide.

Octobre : un mois aux mille couleurs

Octobre s’annonce particulièrement diversifié. Le 4 octobre, le public aura droit Nordik Soundsystem. Le lendemain, place aux mots et à la réflexion avec une causerie de la poète et militante Natasha Kanapé Fontaine.

L’impro sera de retour le 9 octobre, suivie d’une performance musicale du Mysterious trio le 11 octobre. Le 18 octobre, l’humoriste Charles Pellerin viendra dérider les foules.

D’autres rendez-vous suivront : Match de la libre le 23 octobre, soirée musicale avec Jimmy Jimmy et Dogo Suicide le 25 octobre, puis une projection de courts-métrages avec La cabane à sang, le 30 octobre.

Novembre : entre éclats de rire et découvertes musicales

Le 5 novembre, la flamboyante Coco Belliveau sera de passage à l’Ouvre-Boîte. Suivra une soirée musicale haute en énergie le 8 novembre avec Two Birdz et Francbâtards. Le 13 novembre, les improvisateurs reprendront le micro, avant une soirée double de musique le 15 novembre avec Félix Pelletier et Rusty Old Man.

La programmation de novembre se complétera avec la projection du film Ninan Auassat : Nous, les enfants, prévue le 20 novembre, et un autre Match de la libre le 27 novembre.

Décembre : une clôture ludique

L’automne se conclura dans la bonne humeur avec un dernier Match de la libre le 11 décembre.

Un volet Art Actuel en continu

En parallèle de cette riche saison, le public pourra aussi découvrir l’exposition Local views de l’artiste Kathryn Bradley Barriault, présentée en collaboration avec Panache Art Actuel.