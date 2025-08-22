AquaBoreal à Baie-Trinité  : une population favorable selon le maire

« Il y a peut-être 98 ou 99 % de la population qui est favorable », lance le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, qui avait hâte que la nouvelle sur les mégawatts puisse sortir.

Rappelons qu’une avancée significative vient d’être annoncée pour le projet de ferme piscicole terrestre à Baie-Trinité. AquaBoreal a reçu la confirmation que son bloc énergétique de 7 mégawatts d’Hydro-Québec est préautorisé.

Avancement du projet

Selon le maire de Baie-Trinité, il reste toutefois un scepticisme chez les gens qui ont souvent entendu des promesses concernant l’ancienne scierie.

« On s’entend que les gens ont hâte de voir la pelle qui va commencer à creuser. […] Mais, on s’en va dans la bonne direction, le processus est long, mais on veut s’assurer de bien le faire », précise-t-il.

De plus, le maire tient à rappeler l’importance de ce projet, qui apportera beaucoup d’emplois dès la première phase de construction.

Séance d’information

AquaBoreal n’accordera aucune entrevue à ce sujet. L’entreprise préfère attendre la séance d’informations qui aura lieu le 3 septembre à Baie-Trinité.

Cette séance est réalisée pour l’étude d’impact qui est demandée dans le cadre du processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), mais qui permettra aussi de faire une mise à jour du projet.

