Baisse des décès par intoxication aux opioïdes au Canada, mais pas au Québec

Plusieurs provinces au Canada ont connu une baisse des décès apparemment liés aux opioïdes, montrent de nouvelles données du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS). Ce n’est toutefois pas le cas du Québec, où à l’inverse on observe une tendance à la hausse.

Les données indiquent qu’il y a eu une baisse de 17 % des décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes en 2024 au Canada comparativement à 2023. Malgré cette baisse, le CCDUS souligne dans un rapport que le nombre de décès reste élevé au pays, avec des variations régionales. Globalement, on recense près de 7150 décès en 2024, ce qui représente 20 décès par jour en moyenne.

La majorité (80 %) des décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes ont eu lieu en Colombie-Britannique (2299 décès), en Ontario (2231 décès) et en Alberta (1181 décès).

Le Québec arrive au quatrième rang avec 645 décès en 2024. Il s’agit de plus du double en comparaison avec 2022. En 2023, un total de 536 décès avaient été signalés.

On constate également une augmentation des décès entre 2023 et 2024 pour Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest. Les tendances en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard restent quant à elles pratiquement inchangées.

Dans son rapport, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances soulève qu’il y a depuis un certain temps un changement dans le mode de consommation, passant de l’injection à l’inhalation dans de nombreuses régions. Il spécifie que le rôle de ce changement dans la diminution des décès liés aux opioïdes est incertain.

À Thunder Bay, en Ontario, on sait que le nombre de décès liés uniquement aux substances consommées par l’inhalation a augmenté. Au Québec, on note aussi une hausse de la consommation de drogues par fumée/inhalation par rapport à l’injection.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.