Festi-Rive de Longue-Rive : c’est un départ !

Le Festi-Rive de Longue-Rive devient maintenant réalité. Les festivités sont débutées et se poursuivront jusqu’à dimanche.

C’est un dîner communautaire qui a lancé le nouveau festival. Cet après-midi, les activités se tiendront au bureau d’accueil touristique dès 13 h. Tyrolienne avec Attitude nordique, DJ Boubou, fabrication de cerfs-volants et du SUP yoga sont notamment au rendez-vous.

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord sera aussi sur place pour faire découvrir la planche à pagaie adaptée aux personnes à mobilité réduite.

En soirée, un souper méchoui précédera les spectacles de Nicolas Perron de Forestville et du groupe Bestov qui livrera avec fougue les plus grands succès des 50 dernières années.

Samedi

Demain, les festivaliers ont rendez-vous à la plage Pointe à Émile dès 9 h pour du volleyball, jeux gonflables, poches, fer, musique. Une envolée de cerfs-volants est prévue, des kiosques d’entreprises touristiques et du terroir seront sur place et il sera possible de faire du kite surf ainsi que du paramoteur.

À 11 h, ce sera l’heure de sortir le jumpaï, un bungee trampoline qui peut accueillir quatre personnes.

En après-midi, on prévoit de l’initiation à la planche à pagaie ainsi qu’une activité de planche à pagaie adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Après le souper, des spectacles auront lieu au bureau touristique, soit Keven Chouinard en première partie et The Vinyls, juste avant les feux d’artifice et le feu de joie.

Dimanche

C’est dimanche que la programmation se conclura. Un déjeuner communautaire est organisé à la salle des loisirs. À 10 h, les festivaliers sont invités à participer à la traversée à marée basse pour se rendre à la plage, soit une randonnée de 2,4 km (45 minutes).

À 11 h, les marcheurs seront accueillis à la plage Pointe à Émile et les activités débuteront (jeux gonflables, jeux de fer, poches, etc.). Les kiosques seront de retour tout comme l’envolée de cerfs-volants.

Les gens présents auront droit à un spectacle de kite surf et il sera aussi possible d’admirer les paramoteurs. La fermeture du site est prévue à 15 h.

Les bracelets sont disponibles au site de l’accueil. Pour les enfants de 8 ans et moins, l’entrée est gratuite. Pour avoir accès aux activités et aux sites, le prix est fixé à 40 $, pour les spectacles seulement, il faut débourser 60 $ et le bracelet tout inclus coûte 70 $.