Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Emilie Caron-Wart 1:50 PM - 22 août 2025
Temps de lecture :

Florent Vollant en spectacle Photo Emilie Caron-Wart

Le film documentaire sur Florent Vollant, qui prend l’affiche en ce 22 août, permettra d’en apprendre plus sur cette figure marquante de la communauté innue et de la Côte-Nord.

Lors de la rencontre entre Kim Thúy et Florent Vollant qui a eu lieu le 20 août, le nouveau film de Florent Vollant a été un des sujets discutés. « J’ai eu la chance de voir le documentaire sur lui ou on peut entrevoir sa vie, un clin d’œil sur sa vie. On entend son âme, j’ai pleuré ma vie pendant ce documentaire-là », dévoile l’autrice Kim Thúy.

« C’est un documentaire important, c’est un document d’archives », dit-elle avec émotion.

Kim Thùy, Florent Vollant et son fils Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

Son fils Mathieu Mckenzie a accepté de parler au Journal du film qui relate la vie de son père.

« Il y a une guérison familiale qui se fait à travers le film. On se guérit entre nous, il faut rallumer cette fierté, être fier d’être Innu », soutient-il. 

Le film raconte la vie du chanteur autant ses années dans le groupe Kasthin que son enfance à travers les pensionnats. 

« On est allé au Labrador, aller voir où il est né, c’est un moment touchant. C’est mon oncle Raoul qui nous a guidés parce que Florent n’a pas pu prendre le train à cause de son état de santé », raconte Mathieu Mckenzie.

Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

« Je pense qu’il y a beaucoup d’Autochtones qui vont se reconnaître [dans le film], l’histoire de Florent ressemble à l’histoire d’un Atikamekw de Manawan ou d’un Innu de Natashquan », indique M. Mckenzie.

« La musique fait partie de ma vie. Mon père m’a donné une guitare et m’a dit : amuse-toi avec ça. J’ai grandi avec la musique. Le Festival Innu Nikamu a eu 41 ans cette année, moi j’en ai 46 ans. Dans la communauté, il y a beaucoup de musiciens, du monde qui gratte pour s’amuser », conclut-il.

Il y aura une projection spéciale avec la présence de Florent Vollant au Ciné-Centre de Sept-Îles le 29 aout à 19 h.

Florent Vollant porté au grand écran

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Ottawa abandonne certains droits de douane

Festi-Rive de Longue-Rive : c’est un départ !

AquaBoreal à Baie-Trinité  : une population favorable selon le maire

Lire également

Actualité

Ottawa abandonne certains droits de douane

Consulter la nouvelle

Festi-Rive de Longue-Rive : c’est un départ !

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer