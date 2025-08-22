Ottawa abandonne certains droits de douane

Par Stéphane Rolland, La Presse Canadienne 1:05 PM - 22 août 2025
Photo d'archive du premier ministre Mark Carney le jeudi 7 août 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Spencer Colby

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, abandonne sa riposte contre les États-Unis pour les produits touchés par l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). 

La décision, qui entrera en vigueur le 1er septembre, vise à harmoniser la politique commerciale du Canada avec celle des États-Unis, tandis que les produits canadiens conformes à l’ACEUM ne font pas l’objet de droits de douane.

Depuis mars, le Canada impose des droits de douane de 25 % sur une longue liste de produits américains.

Par contre, Ottawa conserve sa riposte pour le secteur de l’acier et l’aluminium, car les États-Unis imposent toujours un droit de douane mondial de 50 %. Le fédéral maintient aussi ses représailles dans le secteur de l’automobile.

Parmi les partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada aurait la «meilleure entente»commerciale, a affirmé M. Carney lors d’une conférence de presse, vendredi, à la colline parlementaire à Ottawa. 

Il a souligné que 85 % des produits canadiens étaient conformes à l’ACEUM, donc libres de droits de douane. En moyenne, cela représenterait des droits de douane de 5,5 % sur l’ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis, bien que ce pourcentage soit beaucoup plus élevé pour les secteurs non conformes à l’ACEUM. 

«Comparez avec la moyenne mondiale de 16 %, c’est beaucoup plus bas», a-t-il déclaré.  

M. Carney a dit qu’il souhaitait concentrer ses efforts sur la renégociation à venir de l’ACEUM l’année prochaine. 

Un représentant de la Maison-Blanche a salué la décision avant qu’elle soit annoncée officiellement par le premier ministre. La décision était «attendue depuis longtemps». 

L’annonce fait suite à une discussion téléphonique, jeudi, entre M. Carney et le président américain, Donald Trump. 

