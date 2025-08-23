Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes

Par Anne-Sophie Paquet-T. 8:00 AM - 23 août 2025
Temps de lecture :

La Ferme Manicouagan accueillera la population le 7 septembre pour faire découvrir son savoir-faire agricole. Photo Facebook

Découvrir l’agriculture de près : c’est ce que propose la Ferme Manicouagan alors qu’elle accueillera les visiteurs lors des Portes ouvertes Mangeons local de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Parmi les 56 fermes participantes réparties dans la province, l’entreprise agricole de Baie-Comeau représentera la Côte-Nord et offrira au public une occasion de découvrir son savoir-faire.

Le 7 septembre, de 10 h à 16 h, les visiteurs pourront prendre part à des visites guidées, des ateliers et des dégustations, en plus de rencontrer les producteurs et d’échanger sur les réalités du milieu agricole.

L’événement, qui se déroule simultanément partout au Québec, vise à rapprocher les citoyens du monde agricole et à rappeler l’importance de soutenir une production locale, durable et résiliente.

« S’intéresser à la profession agricole et choisir les produits locaux, c’est valoriser et promouvoir nos entreprises d’ici », a rappelé Martin Caron, président général de l’UPA.

Les activités sont gratuites et s’adressent à toute la famille.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les maires de la Manicouagan soutiennent la traverse de Forestville

Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Ottawa abandonne certains droits de douane

Lire également

Les maires de la Manicouagan soutiennent la traverse de Forestville

Consulter la nouvelle

Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer