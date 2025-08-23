Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes

Découvrir l’agriculture de près : c’est ce que propose la Ferme Manicouagan alors qu’elle accueillera les visiteurs lors des Portes ouvertes Mangeons local de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Parmi les 56 fermes participantes réparties dans la province, l’entreprise agricole de Baie-Comeau représentera la Côte-Nord et offrira au public une occasion de découvrir son savoir-faire.

Le 7 septembre, de 10 h à 16 h, les visiteurs pourront prendre part à des visites guidées, des ateliers et des dégustations, en plus de rencontrer les producteurs et d’échanger sur les réalités du milieu agricole.

L’événement, qui se déroule simultanément partout au Québec, vise à rapprocher les citoyens du monde agricole et à rappeler l’importance de soutenir une production locale, durable et résiliente.

« S’intéresser à la profession agricole et choisir les produits locaux, c’est valoriser et promouvoir nos entreprises d’ici », a rappelé Martin Caron, président général de l’UPA.

Les activités sont gratuites et s’adressent à toute la famille.