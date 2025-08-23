(Photos) Projet Oxygène : Olivier St-Pierre franchit la ligne d’arrivée à Baie-Comeau après 100 km de course

Sous les applaudissements de la foule, Olivier St-Pierre a franchi la ligne d’arrivée vers 18h à Baie-Comeau. Son Projet Oxygène marque un défi inédit dans la région, alliant une distance extrême de 100 km à une démarche de sensibilisation à la santé mentale masculine.

Sous un tonnerre d’encouragements, Olivier St-Pierre a franchi la ligne d’arrivée entouré de ses proches. Plusieurs d’entre eux l’avaient accompagné sur des dizaines de kilomètres au fil du parcours. À leurs côtés se trouvaient l’équipe de Homme Aide Manicouagan (HAM), des citoyens, des représentants d’entreprises partenaires et les pompiers de la Ville de Baie-Comeau. Le jeune homme de 22 ans complétait ainsi son ultramarathon afin d’amasser des dons pour la santé mentale des hommes, un sujet encore trop tabou dans la région.

Visiblement ému, il a livré ses premiers mots quelques instants après avoir franchi l’arche d’arrivée, « je suis vraiment fier de moi ».

Parti à l’aube de Forestville, il s’était fixé un objectif d’un temps avoisinant les 10 à 12 heures, rappelant que « courir pendant une journée, ce n’est rien comparé à la souffrance que vivent certains hommes 24 heures sur 24 ».

Sa famille, présente pour le soutenir, a partagé son émotion. « Je suis tellement fière de mon garçon que je n’ai pas de mots pour l’exprimer », a confié la maman d’Olivier larme à l’œil. L’organisme Homme Aide Manicouagan, qui avait été un lieu d’écoute pour Olivier à la suite de la perte par suicide de son meilleur ami, voit dans cette initiative un geste porteur d’espoir. « Son message est fort et percutant », a lancé Patrick Desbiens codirecteur chez Homme Aide Manicouagan.

Au moment de son arrivée, plus de 5000 $ avaient déjà été récoltés.

Fidèle à sa promesse de ne pas se fixer de plafond, Olivier rappelait que « chaque dollar, chaque encouragement et chaque présence à l’arrivée » compte pour briser le silence et offrir une bouffée d’oxygène à ceux qui en ont besoin.