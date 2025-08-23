Serge Deschênes veut revenir comme conseiller

Le Baie-Comois Serge Deschênes a le désir de revenir en politique. Après avoir mis sur pause sa carrière politique en 2022, il annonce qu’il sollicitera, pour une seconde fois, la confiance des gens du quartier Trudel.

« Même après avoir été contraint de mettre sur pause ma vie politique active le 20 novembre 2022, j’ai toujours le désir de servir la belle et grande communauté de Baie- Comeau », déclare-t-il.

Ce dernier précise rester informé des dossiers de Baie-Comeau en assistant aux séances du conseil.

« Par ailleurs, ayant été nommé vice-président de la Société d’expansion de Baie-Comeau (SEBC) en avril 2023, j’ai tout de même pu apporter ma contribution au développement de notre ville », enchaîne-t-il.

En plus de parler du défi d’une « main-d’œuvre manquante et volatile », M. Deschênes souhaite s’attaquer à des enjeux tels que le logement abordable et les services de garde de qualité.

« Je suis pleinement conscient des nombreux défis auxquels les élus et la population ont et auront à faire face […], mais je crois fermement que nous pouvons réussir à les relever ou du moins les améliorer de façon tangible », conclut-il.

Notons que Serge Deschênes n’en est pas à ses premiers pas en politique municipale. Il a été élu maire de Pointe-aux-Outardes en 2017 avant de démissionner au printemps 2021, pour s’installer à Baie-Comeau où il a siégé comme conseiller et maire suppléant.