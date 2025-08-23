Une rentrée artistique diversifiée au Centre des arts de Baie-Comeau

Musique, cirque et ambiance familiale, le Centre des arts de Baie-Comeau lève le rideau sur une rentrée culturelle haute en couleurs.

Le coup d’envoi sera donné le 7 septembre à 15 h avec Henri Godon et son spectacle Chants de vacances.

Accompagné de ses musiciens, l’artiste proposera un moment festif pour les familles. Une activité de coloriage précédera la représentation dès 14 h, et les enfants seront invités à partager un souvenir de vacances, qui sera ensuite exposé au foyer du Centre.

Le 12 septembre à 20 h, Brigitte Boisjoli présentera Elvis, Bring Back ’68.

Entourée de quatre musiciens, la chanteuse revisitera l’univers du King dans un hommage rythmé qui plaira aux amateurs de rock’n’roll.

Enfin, le 17 septembre à 20 h, le spectacle Battements de Cirque viendra compléter ce début de saison. Jonglerie, mât chinois, hula-hoop, roue Cyr et acrobaties aériennes se mêleront à l’humour et à la poésie pour offrir une prestation rassembleuse et spectaculaire.