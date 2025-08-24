L’adolescente de Sept-Îles est retrouvée

Par Sylvain Turcotte 5:18 PM - 24 août 2025
Temps de lecture :

Laura-Maude Cossette

Laura-Maude Cossette, qui était portée manquante depuis le 22 août, a été retrouvée.

La Sûreté du Québec indique que l’adolescente de Sept-Îles, âgée de 16 ans, est saine et sauve.

La SQ ainsi que la famille remercient la population pour sa mobilisation dans ce dossier.

