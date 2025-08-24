L’UTA Manicouagan dévoile sa programmation d’automne

L’Université du troisième âge (UTA) Manicouagan, affiliée à l’Université de Sherbrooke, tiendra quatre cours entre la fin septembre et la mi-décembre à la bibliothèque Alice-Lane.

C’est le 27 septembre que marquera le lancement de la session avec la suite du cours Les styles musicaux au cinéma, animé par Marc-André Hallé, sur quatre samedis consécutifs.

Le 16 octobre, Claude Rodrigue, enseignant à la retraite, présentera pour sa part, Histoire de l’art pour les nuls, en trois séances.

En novembre, Dave Savard, enseignant en philosophie, proposera un cycle de trois cours intitulé La dignité humaine et les limites de la condition humaine selon Thomas de Koninck : enjeux éthiques et contemporains.

La saison se conclura du 27 novembre au 11 décembre avec Introduction à la mythologie grecque (première partie), donné par Katheryn Tremblay Lauzon, enseignante au cégep de Baie-Comeau.

Une séance d’information et d’inscription est prévue le 8 septembre, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque Alice-Lane.

Les inscriptions seront également possibles en ligne dès le 4 septembre sur le site de l’UTA