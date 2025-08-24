Shawn Pearson quitte le Drakkar

L’attaquant Shawn Pearson ne sera pas de retour avec le Drakkar de Baie-Comeau pour la saison 2025-2026.

L’organisation et le joueur de 20 ans ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Arrivé sur la Côte-Nord en 2023, Pearson a disputé deux saisons sous les couleurs du Drakkar, s’imposant comme un leader respecté dans le vestiaire.

« Merci pour tes deux saisons passées sur la Côte-Nord, Shawn. Tu as été un leader qui a su démontrer ce qu’était qu’être un Viking », a souligné l’organisation dans son annonce.

D’autres retranchements

Deux autres joueurs ont aussi quitté le camp dimanche matin soit, l’attaquant Charles Béland et le défenseur Antoine Grenier.

Ceux qui poursuivent

Le camp se poursuit avec plusieurs espoirs encore en lice, dont les attaquants Samuel Boisvert, Justin Gendron et Louis-Charles Plourde, les défenseurs Evan Bellamy et Maxime Lapointe, ainsi que les gardiens Lucas Beckman et Justin Giguère.