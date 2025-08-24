Quatre hockeyeurs de la Côte-Nord chez les Élites de Jonquière

Quatre Nord-Côtiers se sont taillé un poste avec les Élites de Jonquière M18 AAA pour la saison 2025-2026.

Il s’agit des attaquants Thomas Bond (Sept-Îles), Robin Poitras (Baie-Comeau) et Julien Ouellet (natif de Baie-Comeau, déménagé à Chicoutimi) ainsi que du défenseur Hugo Vaillancourt (Sept-Îles/Longue-Pointe-de-Mingan).

Pour Robin Poitras, ce sera une deuxième saison avec les Élites.

Chez les Vaillancourt, c’est un autre de la famille qui perce l’alignement des Élites pour une deuxième année d’affilée. Hugo est le cousin de Nathan qui s’alignait avec l’équipe l’an passé. Pour la saison 2025-2026, Nathan portera les couleurs des Jeannois d’Alma sur le circuit collégial D1 du RSEQ.

Thomas Bond est un des trois joueurs de 15 ans à avoir percé la formation de l’entraîneur-chef Mathieu Duchesne.

Quant à Julien Ouellet, il a joué au hockey mineur à Havre-Saint-Pierre de 2013 à 2018.

Les Élites ouvrent leur saison avec un programme double, en Abitibi-Témiscamingue, les 5 et 6 septembre, face aux Forestiers d’Amos. Les premiers matchs au Foyer des Loisirs de Jonquière auront lieu les 12 et 13 septembre, avec la visite des Cantonniers de Magog.