À 80 ans, le Dr Laurent Camiré roule encore, en famille

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:45 AM - 25 août 2025
Temps de lecture :

Le Dr Laurent Camiré a pris part à la Randonnée Vélo Santé aux côtés de ses enfants, Mélanie et Julien, transformant ce défi en véritable histoire de famille. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

À 80 ans, le Dr Laurent Camiré s’est offert un défi de taille : reprendre la route pour la Randonnée Vélo Santé, 15 ans après sa dernière participation. Cette fois, c’est entouré de ses enfants, Mélanie et Julien, qu’il a parcouru près de 300 kilomètres pour soutenir la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

« J’avais dit qu’à 80 ans, je retournerais faire la randonnée. Mélanie m’a dit papa, si tu y retournes, appelle-moi », raconte le médecin à la retraite, qui a pratiqué plus de 50 ans à Baie-Comeau.

Pour Julien, ce retour en selle était aussi un clin d’œil au passé. « Je l’ai fait durant 10 ans avec mon père. Cette année, c’est ma 11participation », dit-il. 

Au-delà du défi physique, la famille Camiré voit dans ce geste une façon de redonner à la communauté. « Avoir des équipements modernes, c’est essentiel pour bien traiter la population. La Fondation rend possibles des soins qu’on ne pourrait pas se payer autrement », a expliqué le Dr Camiré.

Leur passage a ému plusieurs participants et spectateurs, admiratifs devant l’endurance et la détermination du patriarche. « Tout le monde était content de le voir revenir. C’est admirable de le voir pédaler à 80 ans », a confié sa fille, visiblement touchée.

L’entraînement avait commencé dès janvier, avec du vélo stationnaire et un peu de musculation.

« Il faut se préparer, mais ça nous motive à rester en forme », souligne le médecin.

Au final, au-delà des kilomètres avalés, c’est surtout un souvenir familial que les Camiré garderont précieusement. « Ce qu’on va retenir, c’est l’hommage à mon père et la fierté dans les yeux de la communauté », a conclu le duo frère et sœur. 

Le Dr Laurent Camiré, 80 ans, a répondu aux acclamations en formant un cœur avec ses mains, geste d’affection qui a ému les cyclistes et la foule présente. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

