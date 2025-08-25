CSS de l’Estuaire : la pénurie de personnel moins grande que l’an dernier

À quelques jours de la rentrée, le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) se dit en meilleure posture que l’an dernier pour accueillir ses élèves, malgré un contexte de rareté de main-d’œuvre qui persiste.

Grâce à des efforts soutenus de recrutement et à une mobilisation de l’ensemble du personnel, l’organisation anticipe une rentrée harmonieuse.

« Tout le monde met l’épaule à la roue pour le bien-être des élèves et cette mobilisation collective extraordinaire nous permet d’aborder l’année scolaire avec confiance et optimisme », souligne la directrice générale du CSSE, Nadine Desrosiers.

Plusieurs secteurs affichent complet, une situation rare ces dernières années. Tous les postes de secrétaire, de concierge ainsi que ceux de techniciennes en éducation spécialisée réguliers sont désormais pourvus.

L’équipe de conseillers pédagogiques est également complète pour la première fois depuis plusieurs années.

« C’est une excellente nouvelle puisqu’il s’agit de personnes clés dans le support aux équipes sur le terrain, et ce, tant pour les équipes-écoles en général que les enseignants non légalement qualifiés et les jeunes enseignants en début de carrière », affirme la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie.

Du côté des professionnels, seuls les postes de psychologues demeurent difficiles à combler, alors que les autres spécialités – orthophonie, psychoéducation, orientation, ergothérapie et réadaptation – sont entièrement pourvues.

Quelques enseignants à trouver

Chez les enseignants, le tableau de bord du ministère de l’Éducation indiquait au 20 août neuf postes encore à combler. Toutefois, ces chiffres doivent être interprétés avec nuance, selon Mme Lavoie, puisqu’ils regroupent toutes les tâches, parfois fractionnées, et qu’un seul enseignant peut en assumer plusieurs.

« À titre d’exemple, les tâches en éducation physique ou en art dramatique dans deux écoles apparaissent au tableau comme deux postes à pourvoir, mais chez nous, elles peuvent être assumées par un même enseignant dans chaque discipline », fait savoir la porte-parole.

Précisons que les chiffres datent du 17 août et que le travail se poursuit d’heure en heure au CSSE. « Les données du 27 août devraient donc être plus représentatives de la situation actuelle », divulgue Patricia Lavoie.

En ce qui concerne les enseignants non légalement qualifiés, l’organisation en compte 21 cette année, dont 20 qui faisaient déjà partie du personnel l’an dernier. De plus, 14 d’entre eux ont amorcé un parcours vers la qualification.

La situation demeure précaire

Malgré ces nouvelles encourageantes, la direction rappelle que les banques de suppléance demeurent presque vides et que les besoins sont encore importants, notamment pour les éducateurs en milieu scolaire dont la tâche se partage entre le service de garde et l’aide en classe.

Le CSSE, qui accueillait 4 285 élèves au secteur jeunes en 2024-2025, anticipe une clientèle stable pour l’année scolaire qui débute.

Par ailleurs, plusieurs mouvements dans les directions d’écoles marquent la rentrée et les élèves de l’école Leventoux pourront réintégrer leur établissement rénové, après une année de relocalisation à la polyvalente des Baies.

Enfin, les classes d’accueil pour la clientèle immigrante seront de nouveau offertes à l’école Bois-du-Nord pour le primaire et à la polyvalente des Baies pour le secondaire, en plus des services de francisation disponibles sur le territoire.