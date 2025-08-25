Deux collisions surviennent à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:06 PM - 25 août 2025
Photo courtoisie

Deux collisions sont survenues à Baie-Comeau, sur l’heure du midi, le 25 août.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas d’informations sur les causes ou les blessures potentielles.

Selon les personnes qui nous ont transmis les photos, une collision est survenue devant le magasin Gagnon et Frères, sur le boulevard La Salle et l’autre au coin des boulevards Laflèche et Blanche.

Notons que la pluie intense d’aujourd’hui peut rendre la chaussée glissante. La prudence est de mise.

Face à face survenu devant le magasin Gagnon et Frères. Photo courtoisie

