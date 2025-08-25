Deux collisions surviennent à Baie-Comeau
Photo courtoisie
Deux collisions sont survenues à Baie-Comeau, sur l’heure du midi, le 25 août.
Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas d’informations sur les causes ou les blessures potentielles.
Selon les personnes qui nous ont transmis les photos, une collision est survenue devant le magasin Gagnon et Frères, sur le boulevard La Salle et l’autre au coin des boulevards Laflèche et Blanche.
Notons que la pluie intense d’aujourd’hui peut rendre la chaussée glissante. La prudence est de mise.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord