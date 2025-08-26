Baie-Comeau : une nouvelle rue pour de nouveaux logements

Par Karianne Nepton-Philippe 6:10 AM - 26 août 2025
La Ville de Baie-Comeau a amené le projet d'intersection au coin de la rue des Hémérocalles en septembre 2023, dans le but de construire une nouvelle rue.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Un pas de plus est franchi dans l’objectif de construction d’une nouvelle rue à partir du boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau. 

La Ville a adopté, une résolution, lors de la séance du 25 août, afin d’accélérer ce projet. 

« Il faut s’entendre sur les désignations cadastrales du lot acquis par la Ville. Le document d’entente qu’on passe aujourd’hui [concerne] un bout de terrain qui sera vendu à la Ville pour faire une rue », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau. 

Le coût de construction de la rue est estimé à environ 3,6 M$ et sera pris en charge par la Ville. Son financement est prévu dans un règlement d’emprunt. 

Enjeux de logements

Cette nouvelle rue sera construite entre la rue des Hénérocalles et la rivière Amédée, d’une longueur d’environ 700 mètres. 

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, est impatient d’y voir de nouvelles habitations.

« Avec nos enjeux de logements, c’est une initiative qui entre dans notre stratégie de développement résidentiel », dit-il. 

Au départ, le projet prévoyait une partie consacrée à du développement commercial. Toutefois, la Ville préfère se concentrer sur le résidentiel. 

« Ça permettra d’augmenter l’offre de terrains à construire et favorisera l’implantation de bâtiments multilogements. La Ville et la Société d’expansion travaillent activement avec des promoteurs en ce sens », poursuit-il. 

Intersection 

Avant d’entamer la construction de cette rue, la Ville doit réaliser la nouvelle intersection sur le boulevard Pierre-Ouellet. 

« On devra faire l’intersection avec la lumière l’an prochain. […] Ensuite, il nous reste d’avoir une entente signée avec le promoteur pour commencer la rue », indique le maire. 

