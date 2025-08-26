Colombier : signer un char de derby pour La Vallée des Roseaux

La famille Maltais de Colombier organise une levée de fonds pour La Vallée des Roseaux afin de rendre hommage à leur aîné Albert Maltais, qui est décédé à la maison de soins palliatifs de Baie-Comeau le 16 juillet.

Quatre véhicules participeront au derby de démolition qui aura lieu à Ragueneau le 30 août. La voiture de M. Maltais sera conduite par son petit-fils Guillaume Hovington. Ses autres petits-enfants seront au volant des trois autres automobiles.

Chaque personne qui fera un don pour cet hommage verra son nom inscrit sur un des quatre véhicules peints en jaune, et ce, peu importe le montant offert. Il est possible d’aller signer soi-même ou de le faire signer par la famille.

Tous les dons recueillis seront remis à La Vallée des Roseaux, qui a offert de bons soins de fin de vie à M. Maltais.

Au moment d’écrire ces lignes, 680 $ ont été remis via le GoFundMe pour un total de 23 dons. Une page Facebook pour la levée de fonds a été créée pour ceux qui souhaitent suivre l’aventure.