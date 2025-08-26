De faux représentants de banque fraudent des aînés de la Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 4:41 PM - 26 août 2025
Temps de lecture :

La SQ rappelle aux citoyens de faire les vérifications nécessaires auprès de son insitution bancaire si un « représentant » appelle, pour éviter une fraude.  Photo Pixabay

La Sûreté du Québec a reçu plusieurs signalements concernant des cas de fraudes impliquant de ” faux représentants “. Des aînés de la Manicouagan ont reçu des appels de personnes qui se font passer pour des représentants d’une institution bancaire.

Ces personnes au bout du fil demandaient aux aînés de placer leurs cartes bancaires et leur NIP dans une enveloppe, prétextant que leurs cartes auraient été fraudées.

Dans d’autres cas, on pouvait leur demander de placer un montant important d’argent dans une enveloppe, prétextant cette fois-ci que la sécurité de leur argent était compromise. 

« Les fraudeurs utilisaient également des informations personnelles de leur victime afin de les mettre en confiance », indique la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué. 

De plus, il y aurait des fraudeurs qui se faisaient passer pour un policier par téléphone.

• Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité.

• Si un individu prétend agir au nom d’un organisme, communiquez directement avec l’organisme.

• Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité.

• Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse sur le champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.

• Les policiers sollicitent votre collaboration lors de l’observation d’une personne suspecte. Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque et contactez les policiers en composant le 911.

• La vigilance des commerçants est demandée par rapport à des achats ou des transactions de grande valeur dans leurs commerces. Vérifiez les noms qui se trouvent sur les cartes utilisées pour faire les achats et en cas de doute, composez le 911.

