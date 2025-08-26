Élections municipales dans Manicouagan : tous les maires veulent rester

Les maires actuels de la Manicouagan ont tous espoir d’entreprendre un autre mandat. Le mot d’ordre est de terminer les grands projets entamés dans leur municipalité respective.

Baie-Comeau

Au début de l’année, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, mentionnait déjà son intention de solliciter un second mandat, lui qui a fait son entrée au conseil au départ d’Yves Montigny.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire et j’ai besoin de quatre autres années pour mener à terme tout ce que j’ai mentionné aux citoyens », a-t-il exprimé au Manic en janvier.

M. Desbiens a pour projet de continuer l’optimisation des bâtiments municipaux, un engagement qui lui tient à cœur.

Depuis son entrée en poste, Michel Desbiens se dit fier de son travail. « Honnêtement, je suis très heureux de ce qui est accompli, déclare-t-il. Tout ce que j’ai mentionné durant la campagne électorale, on l’a entamé […] et on l’a travaillé en équipe. »

Pour l’instant, aucun autre candidat n’a manifesté son intention de briguer la mairie de Baie-Comeau.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. Photo Karianne Nepton-Philippe

Ragueneau

Raymond Lavoie mettra son nom sur le bulletin de vote afin de continuer à titre de maire de Ragueneau.

« Je voudrais m’excuser aux citoyens d’avoir passé le temps à me défendre contre des conseillers qui n’ont pas accepté que j’aie été élu par 4 voix », écrit-il au Journal, alors qu’il a connu deux suspensions par la Commission municipale du Québec lors de son dernier mandat.

Ce dernier aimerait compléter un autre mandat pour travailler sur l’entretien des égouts, le système d’eau de la municipalité et continuer son apport avec la MRC de Manicouagan dans le projet de parc éolien.

M. Lavoie précise également qu’il souhaite accomplir ces objectifs avec « une nouvelle équipe qui travaille pour améliorer le village ».

Le maire de Ragueneau, Raymond Lavoie. Photo archives

Pointe-Lebel

À Pointe-Lebel, le maire André Bossé a été élu en milieu d’un mandat à la suite du décès de la mairesse Michelle Martin à l’été 2024. Ses intentions électorales n’étaient pas encore décidées au moment de passer sous presse, mais il divulgue qu’une annonce sur son avenir politique est imminente.

André Bossé, maire de Pointe-Lebel. Photo courtoisie

Chute-aux-Outardes

Christian Malouin, maire de Chute-aux-Outardes depuis 2023, veut aussi réaliser un autre mandat.

« On a des dossiers déjà entamés, comme l’eau potable, les eaux usées et la maison des aînés », indique-t-il.

Concernant ce dernier point, M. Malouin croit qu’une maison pour les aînés permettrait d’accueillir de nouvelles familles dans les maisons qui deviendraient disponibles.

Le maire est heureux de voir, entre autres, la relance du Club de golf, l’amélioration de la sécurité au sein du village ainsi que le projet de revitalisation du centre communautaire qui devrait voir le jour.

Christian Malouin, maire de Chute-aux-Outardes. Photo Karianne Nepton-Philippe

Pointe-aux-Outardes

Julien Normand est maire de Pointe-aux-Outardes depuis 2021, mais ne voit pas son travail terminé pour au sein de la municipalité.

Selon lui, Pointe-aux-Outardes doit saisir les opportunités qui s’offrent à elle. «J’ai un mandat et demi environ. C’est juste assez pour monter des politiques et réaliser quelques projets », déclare-t-il.

Il pense à la réfection de la station de pompage, mais aussi aux politiques pour les personnes âgées, les familles et la culture.

« L’équipe est prête et tous les conseillers ont dit qu’ils voulaient se représenter », souligne-t-il.

Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes Photo Karianne Nepton-Philippe

Godbout

Depuis deux ans, Guy Côté agit comme maire de la municipalité de Godbout et annonce qu’il se représentera.

« On est en plein développement de projets. Juste en 2025, on parle d’un peu plus de 1,2 M$ de projets en cours », lance celui qui ne veut pas abandonner le travail déjà commencé.

Ce dernier se dit fier du grand projet de revamper l’image de marque de la municipalité.

« C’est un très beau projet qu’on a pu dévoiler, mais il y en a plein d’autres », dit-il.

M. Côté a nommé à maintes reprises qu’une panoplie de projets, comme la réfection du pont de la petite rivière Godbout, la rampe de mise à l’eau, le développement de sentiers et l’attraction des nouvelles familles, étaient au cœur de ses motivations.

Le maire de Godbout, Guy Côté. Photo Karianne Nepton-Philippe

Franquelin

Victor Hamel est maire de Franquelin depuis peu et veut voir le résultat des idées qu’il a mises en place dans sa municipalité. C’est pourquoi il sollicitera un autre mandat. L’accès à la place et l’aménagement d’une piste de vélo font partie de sa liste de projets prioritaires.

M. Hamel parle aussi de construction d’une nouvelle rue du côté nord afin d’y aménager un développement résidentiel.

Rappelons que Victor Hamel, à l’époque conseiller, a été élu maire en 2024 à la suite du décès de l’ancien premier magistrat Steeve Grenier en février de la même année.

Victor Hamel, maire de Franquelin. Photo courtoisie

Baie-Trinité

Le projet d’envergure d’AquaBoreal est un des projets sur lequel le maire actuel de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, veut continuer à travailler. Il a donc l’intention de remettre son nom sur le bulletin de vote pour l’élection de cet automne.

« AquaBoreal c’est majeur et ça sera un élément déclencheur pour d’autres projets, pour contribuer à l’aide à la population », déclare-t-il.

« J’aime aussi mon travail, j’aimerais le continuer », lance-t-il en ajoutant que Baie-Trinité a un beau potentiel avec l’usine de production de saumon.

Étienne Baillargeon, maire de Baie-Trinité. Photo MRC Manicouagan

Les dates à retenir

Les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre 2025. Les citoyens seront donc appelés à voter pour élire un maire dans leur ville ou municipalité ainsi que des conseillers. Voici quelques dates à retenir.

• Période électorale : 19 septembre au 2 novembre

• Déclaration de candidature : 19 septembre au 3 octobre

• Vote par anticipation : 26 octobre

• Vote le jour des élections : 2 novembre

Notons qu’il est aussi possible de voter au bureau du président d’élection.

Les municipalités de 20 000 habitants et plus doivent permettre aux électeurs de voter de cette façon le 24 octobre, au moins entre 16 h et 20 h.

Les municipalités qui le souhaitent peuvent aussi proposer cette option les 27, 28 et 29 octobre.

