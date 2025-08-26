Le Drakkar de Baie-Comeau annonce son alignement pour la saison 2025-2026

Après un camp d’entraînement sous le signe de l’intensité et de l’engagement, le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé le 26 août en début de soirée son alignement pour la prochaine saison qui débutera en septembre.

Le camp de sélection de l’équipe baie-comoise s’est déroulé du 16 au 22 août au Centre Henri-Desjardins.

Rappelons que des travaux se tiennent présentement au Centre sportif Alcoa faisant en sorte de retarder la confection de la glace. C’est aussi pour cette raison que le premier match à domicile n’aura lieu qu’en octobre.

« Le niveau d’engagement et de compétition que les joueurs démontrent ici est au maximum. On voit beaucoup d’aptitudes », mentionnait l’entraineur-chef Jean-François Grégoire, au début du camp d’entraînement.

Au fil des jours, des joueurs ont été retranchés pour finalement concocter un alignement final pour 2025-2026. Voici les hockeyeurs qui ont été sélectionnés cette saison.

Liam Armit

Samuel Boisvert

Samuel Brunet

Jacopo De Luca

Thierry Demers

Ryan Dwyer

Justin Gendron

Miller Kay

Aiden Kirkwood

Alexis Michaud

Zack Miller

Louis-Charles Plourde

Gleb Semenov

Filip Vlk

Declan Wotton

Drew Allison

Tobias Almstedt

Evan Bellamy

Alexis Bernier ( blessé )

blessé Mattias Gilbert

Zachary Hachey

Maxime Lapointe

Alexis Mathieu

Aaron Murphy

Lucas Beckman (gardien)

Justin Giguère (gardien)

