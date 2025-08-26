Le Drakkar de Baie-Comeau annonce son alignement pour la saison 2025-2026

Par Johannie Gaudreault 6:59 PM - 26 août 2025
Lucas Beckman est de retour en tant que gardien de but. Photo Kassandra Blais

Après un camp d’entraînement sous le signe de l’intensité et de l’engagement, le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé le 26 août en début de soirée son alignement pour la prochaine saison qui débutera en septembre.

Le camp de sélection de l’équipe baie-comoise s’est déroulé du 16 au 22 août au Centre Henri-Desjardins.

Rappelons que des travaux se tiennent présentement au Centre sportif Alcoa faisant en sorte de retarder la confection de la glace. C’est aussi pour cette raison que le premier match à domicile n’aura lieu qu’en octobre.

« Le niveau d’engagement et de compétition que les joueurs démontrent ici est au maximum. On voit beaucoup d’aptitudes », mentionnait l’entraineur-chef Jean-François Grégoire, au début du camp d’entraînement.

Au fil des jours, des joueurs ont été retranchés pour finalement concocter un alignement final pour 2025-2026. Voici les hockeyeurs qui ont été sélectionnés cette saison.

  • Liam Armit
  • Samuel Boisvert
  • Samuel Brunet
  • Jacopo De Luca
  • Thierry Demers
  • Ryan Dwyer
  • Justin Gendron
  • Miller Kay
  • Aiden Kirkwood
  • Alexis Michaud
  • Zack Miller
  • Louis-Charles Plourde
  • Gleb Semenov
  • Filip Vlk
  • Declan Wotton
  • Drew Allison
  • Tobias Almstedt
  • Evan Bellamy
  • Alexis Bernier (blessé)
  • Mattias Gilbert
  • Zachary Hachey
  • Maxime Lapointe
  • Alexis Mathieu
  • Aaron Murphy
  • Lucas Beckman (gardien)
  • Justin Giguère (gardien)

