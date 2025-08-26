Les pancartes de la fin de la 138 ont été volées

Emilie Caron-Wart 1:55 PM - 26 août 2025
Les panneaux indiquant la fin de la route à Kegaska sur la route 138 manquent à l’appel depuis dimanche matin. Photo Sylvain Bélanger

Deux des mythiques affiches indiquant la fin de la route 138, à Kegaska, ont été volées.

Sylvain Bélanger et deux de ses amis ont constaté que les pancartes avaient disparu dans la nuit du 24 août. Comme plusieurs, les voyageurs ont pris leur photo symbolique, le 23 août, avec les fameuses pancartes qui annoncent la fin de la route 138. Les trois touristes ont remarqué lors de leur départ, le lendemain matin, que les pancartes n’étaient plus là.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme que les deux panneaux ont bel et bien été volés.

« Il arrive que le Ministère se fasse voler des panneaux, souvent ceux de type « route des Baleines », mais il s’agit d’une première pour ces panneaux », affirme la conseillère en communication du MTMD, Marie-Ève Hébert.

Le ministère a contacté la police à propos de l’événement

De nouveaux panneaux seront installés d’ici 4 semaines environ, confirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les pancartes de la fin de la route 138 Photo Sylvain Bélanger

