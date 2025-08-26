Réfection de la chaussée aux Escoumins : des travaux jusqu’en octobre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a entamé des travaux de réfection de la chaussée de la route 138 le 26 août dans le village des Escoumins, et le tout devrait être terminé au mois d’octobre.

Les automobilistes devraient se prévoir un petit coussin temporel dans leurs déplacements pour arriver à l’heure à leurs rendez-vous en raison de la circulation en alternance dans plusieurs partie du village.

« Le but de cette intervention est de régler certaines problématiques, telles qu’une fissuration excessive de la chaussée. Ces travaux permettront de prolonger la durée de vie de la chaussée et d’améliorer le confort de roulement pour les usagers de la route », révèle la conseillère en communication au MTMD Marie-Ève Hébert.

Pendant cette période, la circulation sera en alternance du lundi au jeudi, entre 6 h et 18 h.

Les travaux pourraient aussi se poursuivre le vendredi, si nécessaire.