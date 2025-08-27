Élections municipales : Kevin Grenier veut « changer la façon de représenter les citoyens »

Par Karianne Nepton-Philippe , Karianne Nepton-Philippe knphilippe@lemanic.ca 2:43 PM - 27 août 2025
Temps de lecture :

Kevin Grenier se présentera comme conseiller dans le quartier Saint-Sacrement de Baie-Comeau aux élections municipales du 2 novembre. Photo courtoisie

L’envie d’agir concrètement pour sa ville pousse le Baie-Comois Kevin Grenier à se lancer en politique municipale. Il souhaiterait devenir conseiller du quartier Saint-Sacrement. 

« Je veux changer la façon de représenter les citoyens et je commence par la base, qui est conseiller municipal », dit celui que l’on surnomme Kevin Big Grenier, bien connu pour ses propos partagés sur Facebook, sur différents enjeux régionaux. 

Il mentionne avoir questionné ses concitoyens pour savoir dans quel quartier il devrait se présenter. 

« La conseillère de Mgr-Bélanger (mon quartier) semble faire un excellent travail. Vingt-sept citoyens m’ont demandé de les représenter dans Saint-Sacrement », fait-il savoir. 

Il mentionne que des gens lui ont demandé « de regarder les opérations d’un commerce sur le boulevard Laflèche », en plus de procéder à l’installation d’un feu de circulation au coin des boulevards Laflèche et Manicouagan. 

De plus, l’ampleur du crime organisé inquiète le citoyen. « Je suis inquiet de l’augmentation de 43 % du crime et du fait que nous avons eu plus d’homicides en deux ans, que lors des 20 dernières années. »

Rappelons que le scrutin se tiendra le 2 novembre et que plusieurs candidats ont déjà fait part de leurs intentions de se présenter à Baie-Comeau.

