L’école Leventoux complètement rénovée : on mise sur les espaces collaboratifs

C’est jour de rentrée, mais aussi de dévoilement pour l’école Leventoux à Baie-Comeau, qui fait peau neuve. L’école, qui était en rénovation depuis plusieurs mois est maintenant plus adaptée, plus colorée et surtout, mise sur les « espaces collaboratifs ».

Ces espaces sont des corridors et des pièces communes plus grandes qui ont pour but de favoriser les jeunes à socialiser.

« Ces aires vont permettre de vivre notre valeur de collaboration. On va s’entraider pour mieux réussir », lance la nouvelle directrice de l’école Leventoux, Karine Lepage.

Le député de René-Lévesque était présent à l’inauguration de l’école et mentionnait être émotif, car il a longé les mêmes corridors lors de ses années au primaire.

« J’ai été impressionné de voir le changement complet et dans les corridors. On voit un changement de mentalité, chaque secteur dans les corridors a sa place de service de garde pour l’heure du midi », déclare Yves Montigny.

Notons aussi que grâce à cette cure de rajeunissement et à un investissement de 8,3 millions de dollars, l’école Leventoux devient la première école à être entièrement modernisée dans le parc immobilier du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Concrètement, la réfection complète de l’intérieur de l’école inclut l’électricité et la plomberie, les plafonds et les planchers ainsi que les salles de bain.

Elle comprend aussi les locaux de classe, les bureaux administratifs, l’ajout d’un système de ventilation et la réfection de l’éclairage, permettant la détection sur présence et l’ajustement de la luminosité.

Les travaux permettent également une accessibilité universelle, alors que l’ensemble de l’école est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite grâce, entre autres, à l’ajout d’un ascenseur.

Plus de détails à venir. Voici quelques photos :

Photo Karianne Nepton-Philippe

Photo Karianne Nepton-Philippe

Photo Karianne Nepton-Philippe

Photo Karianne Nepton-Philippe