Transport en commun : Baie-Comeau engage une compagnie d’Alma

Par Karianne Nepton-Philippe 4:00 PM - 27 août 2025
Baie-Comeau change de compagnie pour son service de transport en commun.  Photo courtoisie

À partir de janvier, une nouvelle entreprise s’occupera du transport en commun à Baie-Comeau. C’est une compagnie de transport d’Alma que la Ville a choisi en raison du prix. 

« Nous sommes allés en appel d’offres et le plus bas soumissionnaire, c’est une compagnie qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean », explique le maire Michel Desbiens, lors de la séance municipale du 25 août. 

Il s’agit d’une entreprise à numéro, 9395-4451 Québec inc., qui obtient le mandat pour l’exécution du service de transport urbain pour la somme de 3 130 920 $.

Cette entente débutera le 2 janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2030, incluant les deux années optionnelles qui seront exercées à la discrétion de la Ville de Baie-Comeau.

« On est heureux du prix. C’est un contrait de cinq ans, donc c’est 153 000 $ de moins sur cinq ans », précise M. Desbiens. 

Notons que la Ville utilise actuellement les services d’Autobus Manic, un service de transport qui a pignon sur rue à Baie-Comeau. 

Des changements à venir 

Il est important de savoir que des changements seront effectués dans le service de transport en commun à Baie-Comeau. 

Toutefois, cela n’est pas relié au changement de compagnie. La Ville avait prévu apporter des modifications après avoir analysé son service.

« On a demandé des améliorations sur plusieurs choses dans notre service », mentionne le maire. 

« C’est sûr que ce ne sera plus les mêmes autobus, il ne sera plus écrit Auto Manic dessus », ajoute le directeur général, François Corriveau. 

Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
