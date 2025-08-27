Transport en commun : Baie-Comeau engage une compagnie d’Alma

À partir de janvier, une nouvelle entreprise s’occupera du transport en commun à Baie-Comeau. C’est une compagnie de transport d’Alma que la Ville a choisi en raison du prix.

« Nous sommes allés en appel d’offres et le plus bas soumissionnaire, c’est une compagnie qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean », explique le maire Michel Desbiens, lors de la séance municipale du 25 août.

Il s’agit d’une entreprise à numéro, 9395-4451 Québec inc., qui obtient le mandat pour l’exécution du service de transport urbain pour la somme de 3 130 920 $.

Cette entente débutera le 2 janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2030, incluant les deux années optionnelles qui seront exercées à la discrétion de la Ville de Baie-Comeau.

« On est heureux du prix. C’est un contrait de cinq ans, donc c’est 153 000 $ de moins sur cinq ans », précise M. Desbiens.

Notons que la Ville utilise actuellement les services d’Autobus Manic, un service de transport qui a pignon sur rue à Baie-Comeau.

Des changements à venir

Il est important de savoir que des changements seront effectués dans le service de transport en commun à Baie-Comeau.

Toutefois, cela n’est pas relié au changement de compagnie. La Ville avait prévu apporter des modifications après avoir analysé son service.

« On a demandé des améliorations sur plusieurs choses dans notre service », mentionne le maire.

« C’est sûr que ce ne sera plus les mêmes autobus, il ne sera plus écrit Auto Manic dessus », ajoute le directeur général, François Corriveau.