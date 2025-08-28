Élections municipales à Baie-Comeau : une troisième candidate dans le quartier N.-A.-Labrie

Le quartier N.-A.-Labrie à Baie-Comeau est convoité en vue des élections municipales. Voilà qu’une troisième candidate se fait connaître : Éloïse Carré.

La citoyenne habituée des conseils municipaux, Éloïse Carré, annonce sa candidature aux élections municipales du 2 novembre en espérant devenir conseillère.

« Mon métier m’a appris à être à l’écoute des gens, à être empathique et bienveillante à leur égard, ainsi qu’à travailler en équipe. C’est avec ces mêmes qualités que je désire m’impliquer activement au bien-être de ma collectivité », déclare-t-elle.

Mme Carré est titulaire d’une maîtrise en santé publique et elle a l’intention de mettre la santé mentale et physique de ses concitoyens au cœur de ses décisions.

Son objectif, si elle est élue au conseil, est de développer une communauté qui favorise la mobilité durable, l’accès à une alimentation et à un logement sains et abordables.

Pour elle, les activités sportives et culturelles sont tout aussi importantes à Baie-Comeau.

« La beauté du quartier N.-A.-Labrie c’est sa diversité. Il y a un cégep, un pavillon de l’UQAR, des résidences pour personnes âgées, un centre d’amitié autochtone, une multitude d’organismes communautaires, un hôpital, de petites et moyennes entreprises, de jeunes familles et plus encore », soutient la candidate.

« J’ai hâte de prendre le temps de parler avec chacun et de créer une synergie entre tous ces groupes », conclut-elle.

Notons que la conseillère actuelle Carole Deschênes et la citoyenne Mélanie Bernier Savard sont aussi candidates dans le quartier N.-A.-Labrie.