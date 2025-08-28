Hy2gen analyse le sol de Baie-Comeau pour préparer son mégaprojet

Hy2gen Canada lancera une série d’analyses du sol et des eaux souterraines sur le site de son projet Courant, situé dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier.

Ces travaux débuteront le 2 septembre et s’échelonneront jusqu’au 31 octobre. Ils représentent une étape clé dans la préparation du futur complexe de production d’ammoniac et de nitrate d’ammonium.

La firme Englobe a été mandatée pour réaliser les opérations de terrain, qui comprendront forages, sondages et creusements de tranchées. Les activités se tiendront du lundi au samedi, entre 7 h et 18 h, et devraient durer environ huit semaines.

Bien que visibles sur le terrain, ces opérations ne marquent pas le début de la construction. Elles visent plutôt à recueillir des données techniques sur les caractéristiques du sol et du sous-sol, de même que sur la présence et la circulation de l’eau souterraine. Ces informations alimenteront l’étude d’impact sur l’environnement actuellement en cours pour le projet Courant.

« Elles constituent une étape préliminaire essentielle à la préparation du projet de production d’ammoniac qui fait l’objet de l’étude d’impact en cours, ainsi qu’à celle du projet voisin de production de nitrate d’ammonium qui sera présenté ultérieurement », indique Michel Truchon, agent de liaison d’Hy2gen Canada à Baie-Comeau, par voie de communiqué.

L’entreprise assure qu’elle prendra les mesures nécessaires pour réduire au minimum les désagréments pour les citoyens et les entreprises avoisinantes, tout en veillant à préserver la qualité du milieu.