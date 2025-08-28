Le salaire des députés de l’Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 11:19 AM - 28 août 2025
Temps de lecture :

Les députés siègent au Salon rouge de l'Assemblée nationale le 19 septembre 2024. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Les députés de l’Assemblée nationale ont eu droit en 2025 à une augmentation de salaire de 7,5 %, deux ans seulement après s’être voté une hausse de 30 %.

Ainsi, depuis le 1er avril, un élu québécois touche un salaire de base de 141 625 $, comparativement à 131 766 $ l’an dernier, a dévoilé le quotidien La Presse jeudi matin. En 2023, le salaire de base était de 101 561 $.

En plus de leur salaire de base, la grande majorité des députés obtiennent une indemnité additionnelle parce qu’ils occupent une fonction parlementaire — cette indemnité augmente elle aussi de 7,5 %.

Par exemple, le salaire du premier ministre François Legault est passé de 270 120 $ l’an dernier à 290 331 $, en hausse de 20 211 $.

Ces informations concernant la rémunération des députés ont été discrètement mises à jour sur le site web de l’Assemblée nationale cet été.

Rappelons que la Loi sur les conditions de travail des membres de l’Assemblée nationale, qui a fait bondir le salaire des députés de 30 % en 2023, prévoyait également un mécanisme d’indexation.

À l’époque, la Coalition avenir Québec et le Parti libéral avaient voté en faveur de cette loi, tandis que le Parti québécois et Québec solidaire s’y étaient opposés, s’engageant à remettre une partie de leur augmentation salariale à des organismes. 

Au moment d’adopter la loi, François Legault avait déclaré que les députés de l’Assemblée nationale étaient en droit de toucher une rémunération «compétitive» et de gagner «le plus d’argent possible» pour leurs enfants. 

En décembre 2024, les quatre députés péquistes ont annoncé avoir remis 80 000 $ à des dizaines d’organismes à travers la province.

