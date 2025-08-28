L’homme tombé dans la rivière Saint-Augustin retrouvé sans vie
Le Corps de police de Pakua Shipi. Photo Police de Pakua Shipi
L’homme tombé dans la rivière Saint-Augustin, à Pakua Shipi, le samedi 23 août, a été retrouvé sans vie.
La Sûreté du Québec confirme que le corps de l’homme a été découvert jeudi par un groupe de bénévole.
D’importantes recherches étaient en cours depuis samedi. La police de Pakua Shipi a reçu l’aide de la Sûreté du Québec, des Forces armées canadiennes et de nombreux bénévoles pour retrouver l’individu.
Le dossier a été transmis au Bureau du coroner.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord