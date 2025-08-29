Conseil des bassins Manicouagan : invitation à la population

Le Conseil des bassins Manicouagan invite la population à son Assemblée de fondation, qui se tiendra le 6 septembre à Baie-Comeau.

L’activité aura lieu au local L’Infuseur de la Maison Alpha ABC Côte-Nord situé au Centre commercial Laflèche, à 10 h. Il sera aussi possible d’y participer en ligne.

Cette assemblée sera l’occasion pour le conseil d’administration provisoire de faire le rapport de ses activités des dernières semaines.

Il y aura aussi l’élection du conseil d’administration permanent de l’organisme. Sept sièges sont à pourvoir, avec trois mandats d’une durée d’un an et quatre d’une durée de deux ans.

Les personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisme peuvent remplir une demande d’adhésion, disponible sur le site Web, cobama.org/membres. Il sera aussi possible de devenir membre sur place, le 6 septembre.

Le Conseil des bassins Manicouagan est un nouvel organisme, qui se veut répondre aux critères d’action communautaire autonome appliqués au domaine de l’environnement. Il souhaite concrètement contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau dans la Manicouagan.