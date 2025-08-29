Conseil des bassins Manicouagan : invitation à la population

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 29 août 2025
Le Conseil des bassins Manicouagan est un organisme d’action communautaire autonome en environnement qui désire mobiliser les citoyens et les intervenants de la zone de gestion intégrée de l’eau de Manicouagan. Photo Philippe Boudreau (Facebook)

Le Conseil des bassins Manicouagan invite la population à son Assemblée de fondation, qui se tiendra le 6 septembre à Baie-Comeau.

L’activité aura lieu au local L’Infuseur de la Maison Alpha ABC Côte-Nord situé au Centre commercial Laflèche, à 10 h. Il sera aussi possible d’y participer en ligne.

Cette assemblée sera l’occasion pour le conseil d’administration provisoire de faire le rapport de ses activités des dernières semaines.

Il y aura aussi l’élection du conseil d’administration permanent de l’organisme. Sept sièges sont à pourvoir, avec trois mandats d’une durée d’un an et quatre d’une durée de deux ans.

Les personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisme peuvent remplir une demande d’adhésion, disponible sur le site Web, cobama.org/membres. Il sera aussi possible de devenir membre sur place, le 6 septembre.

Le Conseil des bassins Manicouagan est un nouvel organisme, qui se veut répondre aux critères d’action communautaire autonome appliqués au domaine de l’environnement. Il souhaite concrètement contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau dans la Manicouagan.

