Lefebvre Industri-AL sous les projecteurs des SADC

Le Réseau des SADC et CAE a lancé sa tournée régionale à Baie-Comeau en mettant en valeur Lefebvre Industri-AL, une PME familiale qui révolutionne le recyclage de l’aluminium.

Cette première étape, tenue le 28 août, a aussi permis aux dirigeants du Réseau de rencontrer les SADC de la Côte-Nord pour discuter des enjeux et projets porteurs de la région.

Le Réseau des SADC et CAE a amorcé sa tournée à Baie-Comeau en réunissant les SADC de la Côte-Nord et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île-d’Orléans.

Au programme : échanges sur les priorités régionales. « Nous croyons fermement à la force de nos régions et à la capacité de nos entrepreneurs de bâtir une économie forte et innovante », a affirmé le PDG du Réseau, Pascal Harvey.

Lefebvre Industri-AL : innover pour transformer l’aluminium

Point fort de l’escale nord-côtière, les représentants du Réseau ont visité Lefebvre Industri-AL, entreprise familiale fondée en 2000 et dirigée aujourd’hui par Joanne Lefebvre. Spécialisée dans la conception et l’installation d’équipements en aluminium, la PME s’est taillé une réputation internationale grâce à la mise au point d’une technologie brevetée de recyclage des résidus d’aluminium.

« La SADC nous a accompagnés dans toutes les étapes, même dans les moments plus difficiles. Leur appui financier et stratégique nous a permis d’innover et de développer une technologie verte qui assure notre croissance », a expliqué Mme Lefebvre lors de la rencontre.

Baptisée RAM (Recyclage de l’aluminium en mode écoresponsable), la technologie développée à Baie-Comeau permet de recycler 100 % des résidus générés par les alumineries, sans enfouissement ni émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 2020, l’entreprise a déjà traité plus de 27 000 tonnes de résidus, évitant l’enfouissement de l’équivalent de 943 autobus remplis de matières et réduisant 35 000 tonnes de GES, soit l’équivalent de plus de 10 000 voitures retirées de la circulation.

Retombées économiques et enjeux

Aujourd’hui, Lefebvre Industri-AL emploie 42 personnes, contre seulement 9 en 2019. L’entreprise a également fait appel à l’immigration pour répondre à ses besoins de main-d’œuvre, accueillant notamment des travailleurs des Philippines et du Mexique. « Sans cette main-d’œuvre, on ne pourrait pas assurer la production », a reconnu Mme Lefebvre.

Pour la SADC Manicouagan, cette entreprise représente un modèle régional d’innovation et de résilience. « Leur histoire illustre parfaitement le rôle que nous voulons jouer », a indiqué la direction.

Des chiffres qui parlent

Au cours de la dernière année seulement, les SADC de la Côte-Nord ont investi 6,5 M$ dans les entreprises locales et accompagné près de 120 projets, permettant la création ou le maintien de plus de 300 emplois.

À l’échelle du Québec, le Réseau a injecté 108 M$ dans plus de 10 000 entreprises et 1 500 projets collectifs, avec une attention particulière au virage vert et numérique.

Vers une portée internationale

Fière de ses résultats, Lefebvre Industri-AL regarde désormais vers l’international. Des discussions sont en cours avec des partenaires en Europe, notamment en France et en Norvège, ainsi qu’avec le géant Rio Tinto au Canada. « Notre objectif est d’implanter la technologie RAM directement près des alumineries, pour réduire les coûts et maximiser l’impact environnemental », explique Mme Lefebvre.

Un signal fort pour la région

Pour la SADC, cette visite à Baie-Comeau symbolise la capacité des régions à innover et à contribuer à la transition écologique. « Nous voulons que le Québec reconnaisse la Côte-Nord comme une terre d’innovation industrielle, et Lefebvre Industri-AL en est la preuve », conclut Nathalie Simard, présidente de la SADC de Manicouagan.