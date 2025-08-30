Aux petits oiseaux sur la Côte-Nord!

Pour sa 15e édition, le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord déploie ses ailes de Tadoussac à Portneuf-sur-mer du 15 au 21 septembre.

Durant cette semaine de festivités, de rencontres et de découvertes, vous êtes invité à célébrer la migration automnale des oiseaux, un phénomène fascinant s’il en est. Le festival, organisé par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, s’adresse tant aux passionnés d’ornithologie qu’aux simples curieux.

Parmi les activités proposées, les ateliers de baguage seront sans doute très populaires et rapprocheront les participants du travail de terrain des ornithologues.

Des randonnées guidées en soirées seront organisées dans toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord avec animations et observations nocturnes. Plusieurs conférences et projections agrémenteront l’offre. Plusieurs sites d’exception seront sur la trajectoire des festivaliers: les Dunes de Tadoussac, la Pointe-à-John aux Bergeronnes, la baie des Escoumins et le banc de sable de Portneuf-sur-Mer, des lieux reconnus pour leur diversité et abondance d’oiseaux.

Des croisières d’observation en mer sont aussi à l’agenda, idéales pour admirer les oiseaux marins en pleine migration

En 2024, 1 200 visiteurs, dont 82 % provenant de l’extérieur de la Côte-Nord, ont répondu à l’appel. Serez-vous de ceux qui feront gonfler les rangs de ce grand voilier cette année?