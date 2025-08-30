EXODE transmet sa passion de la musique électro

Le premier festival EXODE, tenu sur le terrain de St-Marc Pardu dans l’Bois, a été un réel succès. Ce sont 1 500 personnes, à raison de 500 par jour, qui ont vibré au son de la musique électronique.

« Ça s’est super bien passé, zéro problème. Mais, on a surtout réussi à transmettre notre passion aux festivaliers », déclare Théo Guérin, du collectif Nordik Soundsystem, derrière ce festival.

Ce dernier précise qu’environ 65 % des gens provenaient de l’extérieur de la Côte-Nord.

« Les gens au début n’étaient peut-être pas certains de notre festival immersif de musique électronique, mais je n’ai que de bons retours », lance M. Guérin, également content de la popularité des produits locaux en vente sur le site.

« Nous avons vécu une unité et une énergie collective. Voir 500 personnes taper du pied au son de la musique, c’était beau », ajoute-t-il, fier d’avoir pu présenter de gros noms de la musique électronique, de renommée internationale.

Notons que 70 bénévoles étaient présents tout au long de la fin de semaine, du 22 au 24 août.

De plus, le collectif a bien l’intention de revenir en 2026.