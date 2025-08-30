Liam Simard : une expérience formatrice aux Jeux du Canada

Le Baie-Comois Liam Simard revient de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, où il a fièrement porté les couleurs du Québec aux Jeux d’été du Canada 2025, un événement multisports rassemblant l’élite sportive du pays.

Âgé de 20 ans et spécialiste des épreuves combinées, Simard a été sélectionné pour prendre part à trois disciplines : le saut en hauteur, le lancer du poids et le lancer du disque.

Face à des conditions météo difficiles soit, un froid de 3 °C et des rafales causées par l’ouragan Erin, il a réussi à tirer son épingle du jeu.

Des résultats solides malgré le climat

Au lancer du poids (7,26 kg), Simard a obtenu une 11e place grâce à un jet de 13,22 m, sa deuxième meilleure marque de la saison. En saut en hauteur, il a franchi 1,93 m en qualifications pour accéder à la finale, où il a pris le 9e rang avec 1,89 m.

C’est toutefois au lancer du disque (2 kg) qu’il a brillé le plus, établissant un record personnel de 44,38 m, une performance qui lui a valu la 6e place au pays.

« C’était difficile avec le froid et le vent, mais j’ai réussi à rester concentré. J’ai fait ma meilleure performance au disque et une de mes meilleures au poids », a confié l’athlète, déjà de retour à Sherbrooke pour ses études collégiales.

Un compétiteur polyvalent

Bien qu’il ait affronté des spécialistes dans chacune des disciplines, Liam Simard rappelle que son profil est celui d’un décathlonien. « On m’a amené aux Jeux pour trois épreuves spécifiques, alors que je suis un athlète d’épreuves combinées. Me mesurer à des spécialistes était un beau défi, et je suis content de mes résultats », dit-il.

Son père, Gaétan Simard, présent sur place avec le reste de la famille, souligne l’importance de cette expérience. « Liam a acquis une belle expérience en vue de son prochain décathlon. Malgré les défis logistiques et la météo, ça en valait la peine », a-t-il commenté.

Prochain objectif : battre un record québécois

À son retour, Simard s’accorde une courte pause avant de reprendre l’entraînement. Son prochain grand défi est clair est de battre le record du Québec chez les moins de 23 ans à l’heptathlon, un objectif qu’il espère atteindre dès cet hiver.

« Je vais tenter ma chance en décembre et encore en février », affirme-t-il.

Au-delà des résultats chiffrés, l’athlète nord-côtier retient surtout l’ambiance unique des Jeux du Canada. « C’est une expérience prestigieuse. On est logé, habillé, nourri avec toute l’équipe du Québec. On sent vraiment qu’on fait partie de quelque chose de grand », raconte-t-il.