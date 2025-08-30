Olivier St-Pierre, premier ambassadeur de Homme aide Manicouagan

L’organisme Homme Aide Manicouagan (HAM) a annoncé qu’Olivier St-Pierre devient son tout premier ambassadeur, à la suite de son exploit qui a marqué toute une communauté.

En août, le jeune homme de 22 ans a couru les 100 kilomètres reliant Forestville à Baie-Comeau afin de sensibiliser les hommes, jeunes et moins jeunes, à demander de l’aide lorsqu’ils traversent des moments difficiles.

Chose qu’il a faite 5 ans plus tôt avec l’aide de l’organisme qui l’a accueilli lors de la perte de l’un de ses meilleurs amis qui s’est enlevé la vie. Pour lui, le suicide « n’est juste pas une option », un message qu’il incarne avec humilité et conviction.

De 1 500 $ à 10 000 $

Olivier s’était fixé un objectif de 1 500 $ pour son Projet Oxygène. Mais grâce à la solidarité de la population, des dons, des mots d’encouragement et même des gens venus courir à ses côtés, ce montant a été largement dépassé.

L’équipe de HAM a décidé de fixer un nouvel objectif collectif, qui a permis d’atteindre 10 000 $.

« Son courage, sa détermination et sa résilience en font un homme d’exception. Il incarne avec humilité son message qui est fort et puissant, à l’image de ce qu’il a accompli », a souligné l’organisme, rappelant que tout au long de la route 138, l’abandon ne lui a « jamais traversé l’esprit ».

Une annonce empreinte de solidarité

Patrick Desbiens, codirecteur de HAM, raconte que l’annonce du rôle d’ambassadeur a été faite en équipe, dans un esprit de cohésion.

« On s’est dit : franchissons la ligne d’arrivée avec lui. C’est nous qui avons fixé cet objectif, et c’est ensemble qu’on l’a atteint », explique-t-il. « Quand on lui a annoncé, il était honoré, mais surtout très humble. Pour lui, on en avait déjà fait beaucoup. »

HAM précise que c’est la première fois qu’il nomme un ambassadeur, une décision née naturellement à la suite du mouvement collectif généré par Olivier.

« Autant nous, on trouve que ce qu’il a fait est grand, lui considère aussi que ce que nous avons fait autour de lui l’est tout autant. »

Abandonner ? Jamais

Tout au long de sa course, Olivier a gardé le sourire et son message : persévérer et tendre la main. Témoin de son exploit, l’équipe de HAM a lu dans son visage. « Abandonner ? Jamais de la vie ! »

Le futur du Projet Oxygène

Quelques jours après son exploit, Olivier St-Pierre réfléchit déjà à la suite. En entrevue, il a confié vouloir poursuivre l’élan créé par sa course de 100 kilomètres.

À plus long terme, il envisage de participer à de nouveaux défis d’endurance, notamment une course de 80 kilomètres à Tremblant en 2026, qui pourrait lui permettre d’accumuler des points pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en France.

Au-delà de ses propres ambitions sportives, Olivier souhaite aussi continuer à associer ses projets à la mission de HAM.

L’idée d’organiser une course régionale ou des événements rassembleurs pour inciter les hommes à bouger et à parler de leur réalité fait son chemin.