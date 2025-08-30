Un tournoi de basketball pour les soins de santé de la Côte-Nord

Des dizaines de participants et de spectateurs ont participé à la 2e édition du tournoi de basketball extérieur au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

C’est le 16 août au parc Saint-Nom-de-Marie de Baie-Comeau que Maxim Bard et son équipe ont organisé l’événement qui a permis de recueillir 2 055 $ qui a été entièrement remis à la Fondation.

Sous la formule 3 contre 3, des équipes provenant de tous les milieux se sont affrontées dans un esprit de saine compétition et d’engagement social.

L’objectif était clair : soutenir les projets en Protection de la jeunesse pour les jeunes en situation de vulnérabilité, à travers des initiatives concrètes portées par la Fondation.

« Nous sommes profondément touchés par la générosité et l’énergie de tous ceux qui ont participé à cette 2e édition. Ensemble, nous faisons une réelle différence pour la jeunesse de notre communauté », souligne l’organisateur Maxim Bard.

Grâce à une mobilisation accrue, l’événement a connu une participation en hausse par rapport à l’an dernier, témoignant de l’intérêt grandissant pour cette cause essentielle.

Près de 60 joueurs se sont rassemblés dans une ambiance festive avec musique, animation, rafraîchissements et nourriture grâce aux commanditaires. Des prix ont aussi été remis aux gagnants.

Le comité organisateur tient à remercier tous les partenaires, bénévoles, donateurs et joueurs ayant contribué au succès de cette journée.

« Lorsque M. Bard a décidé de proposer pour une 2e année cette activité, nous en avons été très ravis. Il a su mobiliser rapidement partenaires, joueurs et amis afin de faire de la journée un réel succès. Des gens comme lui sont indispensables, merci », commente Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM, reconnaissante.