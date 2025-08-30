Un tournoi de basketball pour les soins de santé de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 30 août 2025
Temps de lecture :

Le tournoi a permis de recueillir 2 055 $ pour la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Photo courtoisie

Des dizaines de participants et de spectateurs ont participé à la 2édition du tournoi de basketball extérieur au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

C’est le 16 août au parc Saint-Nom-de-Marie de Baie-Comeau que Maxim Bard et son équipe ont organisé l’événement qui a permis de recueillir 2 055 $ qui a été entièrement remis à la Fondation.

Sous la formule 3 contre 3, des équipes provenant de tous les milieux se sont affrontées dans un esprit de saine compétition et d’engagement social.

L’objectif était clair : soutenir les projets en Protection de la jeunesse pour les jeunes en situation de vulnérabilité, à travers des initiatives concrètes portées par la Fondation.

« Nous sommes profondément touchés par la générosité et l’énergie de tous ceux qui ont participé à cette 2édition. Ensemble, nous faisons une réelle différence pour la jeunesse de notre communauté », souligne l’organisateur Maxim Bard.

Grâce à une mobilisation accrue, l’événement a connu une participation en hausse par rapport à l’an dernier, témoignant de l’intérêt grandissant pour cette cause essentielle.

Près de 60 joueurs se sont rassemblés dans une ambiance festive avec musique, animation, rafraîchissements et nourriture grâce aux commanditaires. Des prix ont aussi été remis aux gagnants.

Le comité organisateur tient à remercier tous les partenaires, bénévoles, donateurs et joueurs ayant contribué au succès de cette journée. 

« Lorsque M. Bard a décidé de proposer pour une 2année cette activité, nous en avons été très ravis. Il a su mobiliser rapidement partenaires, joueurs et amis afin de faire de la journée un réel succès. Des gens comme lui sont indispensables, merci », commente Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM, reconnaissante.

Des dizaines de participants et de spectateurs ont participé à la 2e édition du tournoi de basket au profit des soins de santé régionaux. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La caserne de Chute-aux-Outardes ouvre ses portes

Aux petits oiseaux sur la Côte-Nord!

EXODE transmet sa passion de la musique électro

Lire également

La caserne de Chute-aux-Outardes ouvre ses portes

Consulter la nouvelle

Aux petits oiseaux sur la Côte-Nord!

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 27 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer