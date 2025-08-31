Centraide lance sa 31e campagne de financement

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan donne le coup d’envoi de sa 31e campagne de financement, qui se déroulera cette année sous le thème « Ici, Maintenant, Ensemble ».

Avec ce slogan, l’organisme souhaite rappeler que l’entraide débute dans la communauté, qu’elle doit s’exprimer dès aujourd’hui face aux besoins urgents et qu’elle prend tout son sens lorsqu’elle s’appuie sur la solidarité collective.

Le lancement officiel aura lieu le 5 septembre, lors d’un 5 à 7 au Bistro La Marée Haute, un événement présenté par la Caisse Desjardins de la Manicouagan. Ce rendez-vous permettra de dévoiler les présidences d’honneur ainsi que l’objectif financier de la campagne 2025-2026.

Les participants pourront partager un moment convivial autour d’un cocktail d’honneur et de bouchées. Les billets, au coût de 50 $, sont déjà disponibles en ligne.

Une nouveauté viendra animer la soirée : un quiz interactif qui mettra en lumière l’impact concret des dons. Centraide y présentera aussi ses nouvelles activités de financement, toutes orientées vers l’inclusion et le rapprochement au sein de la communauté.

Depuis plus de 30 ans, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan soutient le développement social en mobilisant des ressources financières et bénévoles afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Les dons recueillis sont investis dans des organismes locaux bien implantés, qui œuvrent à améliorer la qualité de vie des citoyens.