Collision sur la 138 entre Port-Cartier et Gallix

Par Sylvain Turcotte 9:52 PM - 31 août 2025
Temps de lecture :

Une collision entre une moto et un orignal est survenue vers 20h30 près du KM 950, entre Port-Cartier et Gallix. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de la moto a subi de graves blessures et on craint pour sa vie. Un policier en enquête de collision doit se rendre sur place. La route 138 est fermée à la circulation dans le secteur de l’accident. Le ministère des Transports doit se rendre sur les lieux pour la possibilité d’une voie de contournement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Plus de 10 000 visiteurs à la Maison du Tourisme de Tadoussac

Fête du Travail : la majorité des grands commerces ferment leurs portes

Une murale pour lier mémoire et avenir

Lire également

Plus de 10 000 visiteurs à la Maison du Tourisme de Tadoussac

Consulter la nouvelle

Fête du Travail : la majorité des grands commerces ferment leurs portes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 27 août 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer