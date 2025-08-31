Collision sur la 138 entre Port-Cartier et Gallix
Une collision entre une moto et un orignal est survenue vers 20h30 près du KM 950, entre Port-Cartier et Gallix. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de la moto a subi de graves blessures et on craint pour sa vie. Un policier en enquête de collision doit se rendre sur place. La route 138 est fermée à la circulation dans le secteur de l’accident. Le ministère des Transports doit se rendre sur les lieux pour la possibilité d’une voie de contournement.
